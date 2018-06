Es war eigentlich keine schlechte Idee, die Kunst in Natur zu verwandeln. Womöglich steckte darin eine utopische Hoffnung: Die Natur sollte wahrhaft menschlich werden und der Mensch wahrhaft natürlich. Viele Künstler zog es damals, in den sechziger und siebziger Jahren, hinaus ins weite Land, in die Berge, auf die Wiesen und am liebsten in jene Art von Natur, die am reinsten und am endgültigsten scheint, in die Wüste. Sie wollten frei sein von Besitznahme, Unterwerfung und Ausbeutung. Frei auch vom Kunstbetrieb, von den Museen. Von jenen Museen, in denen sie heute zu besichtigen sind.

Wohl noch nie wurde die Land-Art so breit und umfänglich in einem Museum gezeigt wie jetzt im Münchner Haus der Kunst . Hier, im Schutzraum der Institution, soll noch einmal der Himmel aufgehen, hier soll sich einmal mehr der weite Horizont zeigen, nach dem sich so viele Land-Art-Künstler einst sehnten. Zu besichtigen ist die Geschichte einer ungewöhnlich radikalen Kunst.

Land-Art ist ja eine Art der gegenseitigen Verletzungen. Verletzungen, wie sie sich nur Liebende gegenseitig antun. Die eine verletzt die Haut und das Fleisch der Erde, und die andere verschlingt und überwuchert den Angreifer. Land-Art ist, wo sie wirklich schön wird, eine schmerzhafte Begegnung zweier Welten, die sich sehr grausam und sehr zärtlich zueinander verhalten können. Und im schönsten Augenblick ist das erhebend und zugleich erhaben sinnlos.

Ausstellung Ausstellung »Ends of the Earth – Land Art to 1974« im Haus der Kunst in München, bis zum 20. Januar 2013

Daher steckt die Groteske so sehr wie die Tragödie in diesem Unterfangen. Und neben der Liebes- immer auch eine Kriegserklärung wie in den zerstörerischen Arbeiten der Land-Art. Michael Heizer zum Beispiel ließ 1969 mit Baggern und Sprengstoff zwei exakt geradlinige Gräben in die Wüstenhochebene Mormon Mesa bei Las Vegas treiben. 240.000 Tonnen Gestein wurden bewegt, um der Erdkruste diese Narbe zu verpassen, die als »negative Skulptur« bezeichnet wurde. Und wozu? Etwa um einen »meditativen Raum« zu schaffen, wie der Künstler vorschlug?

Es ist die Krux vieler Land-Art-Künstler, dass sie gern solche Entschuldigungen suchen. Doch sie müssen sich nicht rechtfertigen, sie machen Kunst. Und wie jede gute Kunst stecken auch in dieser vielfache Sinn- und Deutungsmöglichkeiten.

© 2012 Artists Rights Society (ARS), New York/Courtesy Archiv Mack/2012 Haus der Kunst, München/VG Bild-Kunst, Bonn

Natürlich liegt es nah, sie als einen Kommentar zu den großen ökologischen Verwerfungen zu begreifen. Neben dem Zorn auf eine gleichgültige Natur und der Liebe zu einer Natur, die mit Verschmelzung und Auflösung locken mag, steckt als dritte Möglichkeit immer auch die Trauer um einen Verlust, die Sehnsucht nach dem verlorenen Quell darin. Selbstverständlich wird dabei die Land-Art auch zum politischen Statement wie in Avital Gevals Landscape Experiment (1972), wo im Grenzland zwischen einem palästinensischen und einem jüdischen Dorf ein sandiges Areal mit gebrauchten Büchern gefüllt wurde. Wie würde die Natur, wie würden Menschen mit diesen Büchern umgehen?