Daniel Brühl gehört zur oberen Liga deutscher Schauspieler. Er wurde durch Filme wie Good Bye, Lenin!, Die fetten Jahre sind vorbei oder Die kommenden Tage bekannt. Außerdem ist er einer der wenigen Deutschen, die auch im internationalen Kino etwas zu melden haben, er spielte unter anderem in Cargo mit, in The Bourne Ultimatum und bei Quentin Tarantino in Inglourious Basterds. Diese Aufzählung dient nur der Begründung, weshalb Daniel Brühl auch zur Liga prominenter Leute gezählt werden darf.

Von solchen, also von Prominenten, gibt es mittlerweile Bücher ohne Ende. Sie beruhen in der Regel auf einem tautologischen Muster. Das heißt, es gibt sie nur, weil ihr Verfasser den Status der Prominenz einnimmt, und was er nun mitteilen zu müssen glaubt, läuft darauf hinaus, diesen Status zu beschreiben und zu illustrieren. Sehr gern schreiben Promis darüber, wie sich ihre Bekanntheit anfühlt. Was Langweiligeres gibt es kaum zu lesen. Noch tödlicher sind allerdings Bücher, in denen Promis darüber schreiben, dass das Promileben auch strapaziöse, ja unangenehme Seiten hat. Ein Klassiker ist die Klage über das Aufstehen morgens um sechs, weil die Filmdreharbeiten so erbarmungslos früh beginnen und die Maskenbildnerin schon um sieben wartet. Als würden Bäcker, Lkw-Fahrer und Krankenschwestern bis zum Mittag schlafen. In jedem zweiten Promibuch kommt aber unweigerlich ein Wecker vor, der morgens um sechs klingelt, und die Szene, wie der rechtschaffen übermüdete Promi nun mit seinem inneren Schweinehund kämpft. Auch diese Formulierung kommt in jedem zweiten Promibuch vor. Sie ist ein sicheres Indiz dafür, dass das Buch möglichst schnell auf den Müll muss.

Jetzt zu Daniel Brühl, dem Schauspieler. Er hat ebenfalls ein Buch geschrieben. Es verrät weder einen großen Stilisten noch einen großen Literaten. Das muss auch beides überhaupt nicht sein. Aber es ist ein geradliniges, ganz unaufgeregtes und gutes Buch, weil es sich auf einen biografischen Aspekt beschränkt und weil die Prominenz des Autors tatsächlich dahinter verschwindet. Es geht um die katalanische Stadt Barcelona. Um nichts anderes. Um Brühls intensive Kenntnis dieser Stadt von Kindheit an und seine lebhafte Liebe zu ihr. Daniel Brühl ist der Sohn eines deutschen Regisseurs und einer spanischen Lehrerin und vor allem der Enkel eines spanischen Stierkampfreporters, was man ihm nicht unbedingt ansieht.

Die Form des Buches ist die eines Reiseführers. In jedem Kapitel wird eine Spazierroute durch ein Viertel oder eine Straße von Barcelona dargestellt, die Routen enden allesamt in kleinen Lieblingsrestaurants und noch kleineren Lieblingsbars von Daniel Brühl. Das ist wahrhaft nichts Sensationelles. Aber die Uneitelkeit des Nichtsensationellen macht das Buch zu einer kleinen Besonderheit. Zwischendurch erzählt Daniel Brühl noch Episoden aus seinem Barcelonaleben. Episoden, wie sie auch jeder andere hätte erleben können, der zufällig einen deutschen Vater und einen spanischen Stierkampfreporter zum Opa hat. Die schönste Geschichte handelt übrigens von diesem Opa und von einer Institution namens FC Barcelona. Das ist nicht irgendein spanischer Fußballclub, sondern der Gott jedes Katalanen. Die Geschichte beginnt auf Seite 79 - und nein, dieses sympathische Antipromibuch befindet sich leider nicht auf der Bestsellerliste.