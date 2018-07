Auf den ersten Blick ist es nur eine ziemlich gigantische Firmenangelegenheit, über die Deutschland, Frankreich und Großbritannien bis Anfang dieser Woche verhandelten. Der deutsch-französische Luft- und Raumfahrtkonzern EADS soll mit dem britischen Rüstungsunternehmen BAE Systems verschmelzen. Der Zusammenschluss wäre, darüber sind sich alle Parteien einig, marktstrategisch perfekt: EADS mit seiner zivilen Branchenstärke (Airbus, Trägerraketen, Satelliten) und BAE als wichtiger Zulieferer der US-Streitkräfte (Waffen, Kommunikationstechnik, Laserbomben) würden gemeinsam nicht nur den weltgrößten Rüstungskonzern bilden, sondern wohl auch einen mit konkurrenzlosem Know-how.

Die Fusion sollte eigentlich am Mittwoch beschlossen werden. Doch während einer der letzten Videokonferenzen zwischen Regierungsvertretern aus Berlin, Paris und London platzte der Deal erst einmal. Ob und wann die Verhandlungen weitergehen, stand bei Redaktionsschluss der ZEIT noch nicht fest. Angeblich, so hieß es, scheiterte der Megadeal, weil Deutschland in letzter Minute durchsetzen wollte, dass die Zentrale des neuen Konzerns nach München kommt.

Das freilich ist nur die oberflächliche Erklärung für den (zumindest vorläufigen) Verhandlungsausgang. Schaut man genauer hin, reichen die Gründe für die Fusionsprobleme etwas weiter zurück. Die Schwierigkeiten, zwei Unternehmen wie EADS und BAE zusammenzulegen, haben ihren Ursprung im Grunde genommen im 17. Jahrhundert. Damals entwickelten sich in Frankreich und England zwei sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was Eigentum genau bedeuten sollte. Beide Auffassungen wirkten in ihren Ländern revolutionär. Deswegen spielen sie bis heute in wirtschaftspolitische Weichenstellungen hinein.

Großbritannien und Frankreich, das sind zwei Welten

Was waren und sind nämlich die Streitpunkte bei der EADS/BAE-Fusion? Am Anfang stand die strikte Weigerung der französischen Regierung, ihre Staatsanteile in Höhe von 15 Prozent an der EADS aufzugeben. Große Unternehmen, so lautet das französische Wirtschaftsverständnis en général, müssen immer auch dem Wohl des Volkes und der Nation dienen.

Eingepflanzt in die politische DNA der Franzosen hat diesen Gedanken kein Geringerer als Jean-Jacques Rousseau. In seinem revolutionsfördernden Buch Der Gesellschaftsvertrag von 1762 erklärt er, dass sich Gesetzgebung und Rechtsprechung dem "Gemeinwillen" zu beugen haben. Die Tugend ist wichtiger als die Freiheit; für das Eigentumsrecht bedeutet dies, dass es stets dem öffentlichen Wohl unterworfen sein muss. Und für Rüstungsunternehmen gilt das ja wohl ganz besonders.

Die Briten sehen das etwas anders. Sie verlangten die Zusicherung, dass die französische Regierung keinesfalls noch mehr Anteile am EADS/BAE-Gesamtkonzern zukaufen würde. Schließlich gehört es seit John Lockes berühmten Zwei Abhandlungen über die Regierung von 1690 zur britischen Weltsicht, dass starke private Eigentumsrechte das Gemeinwohl am besten sichern. Durch sein Eigentum, so schrieb Locke und überzeugte damit später auch die Unabhängigkeitskämpfer in Nordamerika, stärke der Einzelne nicht nur sein Vermögen, sondern auch seine politische Mündigkeit gegen Willkürakte des Staates.

Die Kompromisslösung für EADS/BAE sah dann so aus, dass London zähneknirschend einen französischen Staatsanteil von neun Prozent am neuen Gesamtkonzern tolerieren wollte.

Aber was meinen die Deutschen? Sie denken, wie eigentlich immer in der Geschichte, dass sie nicht schlechter dastehen dürften als die Franzosen. Deshalb wollte die Bundesregierung zuletzt ebenfalls neun Prozent der Unternehmensanteile erwerben (gekauft werden könnten sie von dem EADS-Aktionär Daimler). Unternehmenspolitisch bringe dies Deutschland rein gar nichts, frotzelt der EADS-Chef Tom Enders. Bei den zwischenstaatlichen Verhandlungen sei eben "viel Psychologie im Spiel", sagt ein Beobachter. Und wohl auch Misstrauen. So jedenfalls ließe sich erklären, warum die Bundesregierung plötzlich auf dem Konzernsitz München bestand. Fürchteten die Berliner vielleicht, dass die dirigistischen Franzosen später doch anfangen würden, Standortpolitik zu ihren Gunsten zu betreiben? Im Kanzleramt heißt es zu dieser Vermutung: Kein Kommentar.

Der Großkunde USA sorgt sich um militärische Geheimnisse

Mit wachsender Unruhe blicken derweil die Amerikaner auf das ganze Gezerre. Für sie gab es einmal gute Gründe, die Hälfte ihrer Rüstungsaufträge an die britische BAE zu vergeben, auch solche, die die sensibelsten Bereiche der nationalen Sicherheit betrafen, wie etwa den Aufbau eines Trainingszentrums für die CIA. Die guten Gründe bestehen in vielen kleineren und zwei größeren Kriegen, die die USA und Großbritannien zwischen 1869 und 2003 gemeinsam geführt haben. Keine zwei anderen Weltmächte sind in einer so einträglichen special relationship (Winston Churchill) verbunden wie die beiden. Washington fürchtet nun, dass über die BAE-Fusion mit den Kontinentaleuropäern die Gefahr von militärischem Geheimnisabfluss entsteht. Das Vertrauen wird nicht dadurch erhöht, dass Katar Anteile am französischen EADS-Zweig hält.

Wie geht es nun weiter? Möglich ist, dass sich die drei Regierungen zusammenraufen und doch weiterverhandeln. Denn sosehr sie um ihre historisch gewachsenen Empfindlichkeiten wissen, so sehr wissen sie auch um die Chancen der Zukunft. Von einem gemeinsamen Konzern, das ist das Schöne an der Geschichte, können die drei nur profitieren.