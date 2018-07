So wie sie dort vorn jetzt steht, in Scheinwerferhitze und Blitzlichtgewitter, sieht sie fast etwas zart aus: Ursula Krechel, im Kaisersaal des Frankfurter Römer gekrönte Buchpreisträgerin 2012, strahlt würdig-elegant, falls man das so ausdrücken kann, und ein bisschen schimmern dürfen ihre Augen auch dabei. Zumindest ein paar gut informierte Fotografen hatten gewusst, wer es wird, was dem aufgeregten Gewisper während der gut einstündigen Zeremonie keinen Abbruch tat. Jedes Jahr dient der feierliche Auftakt zur Buchmessenwoche als Pulsmesser für die ganze Branche. Kritiker, Verleger, Buchhändler, alle sind sie beim Warm-up dabei, selbst wenn sie mit keinem Autor mitfiebern müssen: Michael Krüger (Hanser) beispielsweise, Jo Lendle (DuMont), Wolfgang Hörner (Galiani) oder Helge Malchow (Kiepenheuer & Witsch). Und stets wollen die Buchprofis in der Juryentscheidung ein Signal für die deutsche Literatur entdecken. Moderator Gerd Scobel erkannte denn auch den Trend zur Vermischung von Realität und Fiktion bei den sechs Shortlist-Kandidaten, was für Ursula Krechels Roman Landgericht natürlich zutrifft. Aber steht der Preis für ihr Buch wirklich für die ewige Übermacht der Vergangenheit in der deutschen Literatur?

Mancher konnte sich darüber später in den Römerhallen weinselig in Rage reden. Nach Julia Franck und Uwe Tellkamp, nach Eugen Ruge im vergangenen Jahr nun also wieder nix mit dem zarten Pflänzchen Gegenwart? Einfach hat es die Jury jedenfalls nicht gehabt, die am Sonntag prompt anderthalb Stunden länger als geplant miteinander rang: Jurysprecher Andreas Isenschmid betonte dennoch das angenehm intensive Klima der Diskussionen: "Wir haben über Qualität gesprochen, nie über Popularität." Somit hatten auch ein avantgardistischer Tornado wie Clemens J. Setz, Jahrgang 1982 (Indigo), oder ein surreal träumender Altmeister wie Ernst Augustin, Jahrgang 1927 (Robinsons blaues Haus), durchaus heiße Chancen. Großartig anzusehen, wie Augustin, auf den Stock und die Schulter seines Verlegers Wolfgang Beck gestützt, den Trubel bewältigte.

Überhaupt die "Verlierer": Sie schlugen sich souverän an diesem Abend; die Suhrkamp-Phalanx um Verlegerin Ulla Unseld-Berkéwicz etwa mit gleich drei unterlegenen Kandidaten signalisierte eigentlich keine Niederlage, sondern die enorme literarische Stärke des Hauses. Ursula Krechels Verleger Jochen Jung allerdings hat nun zum zweiten Mal die Siegerin gestellt, nach Melinda Nadj Abonji 2010: durchaus sensationell für einen Kleinverlag wie Jung und Jung. Aber nach dem Preis ist vor dem Preis, wie immer: Also spekulierte die tratschsüchtige Meute schnell über Nobelpreiskandidaten, klagte oder jubelte über persönliche E-Book-Erfahrungen, räsonierte über professionelles Job- und Juryhopping und darüber, ob Christian Kracht nun den Raabe-Preis Anfang November verdient hat oder nicht. Und wie immer auch das taumelnde Ende: spätnachts an der stets bemerkenswert geschmacklos wirkenden Bar des Frankfurter Hofs, Preisträgerin inklusive.