Oliver Stone ist der größte Stilist des amerikanischen Gegenwartsfilms. Schnitt und Kameraführung gehören zum Avanciertesten, was derzeit im Kino überhaupt zu sehen ist. Wirbelmontagen, blitzartig aufleuchtende Einzelbilder, rätselhafte Sequenzen symbolischer Motive – was sonst nur in Experimentalfilmen geübt wurde, hat Stone für das Erzählen vor großem Publikum nutzbar gemacht. Das Leben Richard Nixons hat er 1995 in eine Folge zwanghafter Assoziationen und traumatischer Erinnerungsszenen aufgelöst, die Paranoia des Präsidenten, der an der Watergate-Affäre scheiterte, wurde zu einer eigenen ästhetischen Erzählform.

Aber schon Natural Born Killers (1994), sein wohl berühmtester Film, der mit Quentin Tarantinos Pulp Fiction in eine neue Idealkonkurrenz um die brutalsten Gewaltszenen trat, enthielt merkwürdige Lyrismen und Metaphern, am eigenartigsten wohl jene Szene der am Feuer zischenden Klapperschlange, die womöglich das Urböse selbst verkörpern sollte. Aus solchem Geist, der das Philosophische und Poetische mit dem Brutalen und Diesseitigen mischt, ist auch sein neuer Film Savages gemacht, der auf Motive von Don Winslows gleichnamigem Drogenroman zurückgeht.

Viel ist es nicht, was aus der Vorlage stammt. Es sind nur die Konstellation zweier jugendlicher Protagonisten des kalifornischen Drogengeschäfts, die sich ein schönes Mädchen teilen, und der Kampf mit einem mexikanischen Drogenkartell, der ihnen bald aufgezwungen wird. Aber die Konzentration auf ein Minimum an Erzählstoff war immer eine Voraussetzung für die Entfaltung des Stoneschen Bilderreigens, und so beginnt auch Savages vielversprechend mit einer knallig verknappten Exposition, die Enthauptungssequenzen aus einem Drohvideo der Mexikaner mit dem luxuriösen Hippieleben des verliebten Dreigestirns kontrastiert.

Der Effekt ist von poetischer Wucht, die Enthauptungen wie Schläge hart geschnitten, dagegen sanft und selig schwingend das Liebesleben in einer lichtdurchfluteten Villa am Meer. Und wie in einer klassischen Sinfonie beginnen die beiden Motive, die eruptive Gewalt und das erotische Schwelgen, langsam ineinanderzuwuchern, bis sich das eine endgültig in den Vordergrund schiebt. Für eine lange Strecke ist die Gewalt das Hauptthema, und zum Schluss scheint sie sogar endgültig gesiegt zu haben, der Eros-Trieb hat sich dem Thanatos-Trieb anverwandelt, und das Trio liegt im Todeskampf zum letzten Mal vereint im Wüstensand. Aber Stone hat seiner Sinfonie noch ein zweites, diesmal glückliches Ende komponiert – so wie manche Opern nicht nur ein tragisches, sondern auch ein glückliches Ende haben (Rossinis Tancredi zum Beispiel) und der Regisseur sich entscheiden muss, welches Ende er seiner Aufführung zugrunde legen will.

Der Regisseur ist in diesem Fall das Publikum selbst: Der Zuschauer muss sich entscheiden, welche der Versionen er glauben will. Erzählt werden sie beide von der Geliebten (Blake Lively), die sich als Stimme aus dem Off ihrer beiden Männer erinnert (Taylor Kitsch und Aaron Johnson). Es ist nur die Frage, aus welchem Off ihre Stimme eigentlich kommt – aus dem Jenseits des Todes oder dem Jenseits eines tropischen Paradieses, in das die drei vor dem Drogenkartell noch in letzter Minute flüchten konnten.

Das alles könnte fabelhaft und stimmig und wirklich große Kunst sein. Es ist auch der Dualismus der Motive, des Eros und der Aggression, perfekt durchgeführt, auf die zwei unterschiedlichen Ausgänge und auf die zwei Männer verteilt: Taylor Kitsch spielt den Afghanistan-Veteranen Chon, der jederzeit zur Waffe greifen kann, und Aaron Johnson den grün-alternativ-bewegten Haschisch-Pflanzer Ben, der mit sanften Prinzipien siegen will. Was sie eint, ist die Droge, die sie anbauen, verkaufen und selbst genießen, und dafür ist wohl auch die gemeinsame Geliebte nur ein Symbol: ein Marihuana-Pfeifchen, das man sich teilen kann, um ins Nirwana zu kommen. Und so könnte man die allegorische Konstruktion des Films immer weiter deuten und genauer auffalten und darauf hinweisen, dass auch die mexikanischen Widersacher in zweierlei Gestalt auftreten: als Mutter in der Drogenbossin Elena (Salma Hayek mit Perücke) und als Vater in dem Exekutor Lado (Benicio del Toro mit echter Schmalzlocke). Man könnte auch erklären, wie der korrupte Drogenfahnder Dennis (John Travolta mit unstetem Blick) als Wanderer zwischen den Seiten die musikalische Funktion eines Überleitungsmotivs erfüllt – genau wie sich in Mozarts C-Dur-Klavierkonzert KV 503 zwischen den beiden Hauptthemen noch ein drittes listig durchschlängelt.

Das alles könnte man. Der Film, wenn man ihn interpretiert, kann nur Bewunderung auslösen. Etwas anderes stellt sich allerdings ein, wenn man ihn anschaut. Als Zuschauer, im unmittelbaren Erleben, kann man nur sagen: Die Konstruktion wird vergessen. Sie geht unter, sie verschwindet und ersäuft in Strömen von Blut, sie erstickt an platzendem Fleisch und spritzendem Hirn. Sie wird der albernsten Spannungsregie geopfert, man fragt sich in Kürze, ob sie Oliver Stone nicht selber, im filmischen Vollzug, vollständig schnurz und schnuppe geworden ist. Oder hat er die Grundidee für dermaßen ausgetüftelt und belastbar gehalten, dass er meinte, sie nicht mehr im Einzelnen durchführen und beachten zu müssen?

Es wäre aber nötig gewesen. Denn im Abwehrkampf, den unsere kalifornischen Helden gegen die Mexikaner führen müssen, gleichen sie sich immer mehr an, der sanfte Ben an den aggressiven Chon und beide zusammen an die Brutalität des Kartells, und in dieser Angleichung, die alle ursprünglichen Dualismen beseitigt, müsste ein besonderer Sinn liegen und könnte es wohl auch, wenn der Film eine Haltung dazu entwickeln würde – und nicht am Ende alle stattgehabte Veränderung vergessen würde und die Uhren wieder auf null stellte. Ganz umsonst viel Schlimmes durchgemacht – das ist die Empfindung, die sich im Zuschauer ausbreitet und die den Verdacht nährt, hier sei nur bloße Action philosophisch aufgeplustert worden.

Nun ist allerdings Oliver Stone auch in einem missglückten Werk immer noch Oliver Stone genug, um ahnen zu lassen, wie der Film verstanden werden soll: als Gegenstück zu den Natural Born Killers. Die Savages, die Wilden dieses Films, sind »Artificially Born Killers«, dem Geist der Droge und des Drogenkriegs entsprungen, ein Produkt der Zivilisation und nicht der Schöpfung. Der Sturz in den Naturzustand der Gewalt kann auch über den Umweg der Kultur erfolgen.