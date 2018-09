Inhalt Seite 1 — Das Licht der Welt Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Es wäre ganz falsch, wenn man den ungarischen Schriftsteller Péter Nádas, der am 14. Oktober 70 Jahre alt wird, eine Doppelbegabung nennen würde. Als wären das Schreiben und das Fotografieren zwei völlig unabhängig in ihm vorkommende Begabungen. Denn die Fotografie ist nur eine weitere Parallelgeschichte seines Lebens. Fotografieren und Schreiben, Wort und Bild sind Lebenslinien, die sich irgendwo in der Unendlichkeit seines Inneren treffen. So wie auch die zahllosen unzusammenhängenden Geschichten in seinem in diesem Jahr auf Deutsch erschienenen großen Roman Parallelgeschichten irgendwo in den unendlichen Räumen seines Kopfes zusammentreffen.

Péter Nádas ist nicht erst seit seiner Nahtoderfahrung nach einem Herzinfarkt auf offener Straße in Budapest von der verborgenen Zusammengehörigkeit der Gegensätze überzeugt. Sein gesamtes literarisches und fotografisches Werk erzählt davon, dass das Leben selbst in seiner zersplitterten und stark fragmentierten augenblicklichen Verfassung mehr ist als die Summe seiner Scherben und das Chaos seiner Geschichten.

In diesem Herbst kann man in vier sorgfältig gestalteten Bänden die Bilderwelten des Autors Péter Nádas kennenlernen – Nádas als Fotograf, Nádas als Fotografie-Erklärer, Nádas als Kurator und Interpret der ungarischen Malerei, Nádas als Anwalt der ungarischen Schwarz-Weiß-Fotografie, Nádas als Kunstphilosoph.

Sein Onkel schenkte ihm vor einem halben Jahrhundert eine Spiegelreflexkamera, mit der er die strenge Schönheit der osteuropäischen Nachkriegswelt fotografierte: abblätternde Türen, alte Fenster, Nachkriegsgesichter, die wie Schlachtfelder aussehen, die letzten Momente der alten europäischen Schürzen- und Kopftuchexistenz, Pferdekarren, Winterlandschaften, Bauernhochzeiten, das graue Budapest, die steifen, schweren Mäntel, Himmel, Regen, Schlamm, Schnee, ein vergessener Schuh, ein Kind, am Boden hockend, seelische Wüsten, Leere, scharf gestellte Trauer. Und schon damals war es so, dass Péter Nádas nicht so sehr von der berühmten herzzerreißenden Trübsinnigkeit dieser verschwindenden Welt angezogen war, sondern vom Zauber des Lichts und der Art, wie das Licht die Gegenstände berührt.

Zunächst ist die Fotografie sein Brotberuf, er arbeitet als Fotograf bei der Frauenzeitschrift Nök Lapja, dann als Fotoreporter bei der Tageszeitung Pest Megyei Hirlap. 1968 zieht er sich gemeinsam mit seiner Frau, der Journalistin Magda Salamon, aufs Land zurück, schreibt seine beiden großen Epochenwerke, Buch der Erinnerung und Parallelgeschichten, und radikalisiert seinen Blick. Ein Jahr lang fotografiert er täglich den Wildbirnenbaum im Garten vor seinem Fenster, immer aus derselben Perspektive, 365 Mal. Und nie sieht der Baum so aus wie gestern, kein Augenblick gleicht je dem anderen, jedes Bild, jede Sekunde ist unwiederholbar. Es ist eine Studie über das Vergehen, über die Zeit und ihr unsichtbares Verschwinden. Und über die Wiederkehr des Gleichen. Am Ende des Foto-Jahres beginnt der Baum wieder zu blühen.

Die Fotos aus den neunziger- und nuller Jahren zeigen Sonnenflecken auf dem verwitterten Gartentisch, Lichtspiele auf Händen, Rücken und Schultern, Sonnenstrahlen, die sich in Wassergläsern, auf Mauern und Türen spiegeln. Die Welt ist nicht mehr Gegenstand dieser Bilder, sondern die Leinwand, auf der irgendetwas anderes, nur im Augenblick des Fotografiertwerdens Aufblitzendes sichtbar wird.

Die beiden Fotografien auf dieser Seite zeigen Sonnenstrahlen in einer Wohnung in Berlin-Grunewald, in der Péter Nádas zu Beginn des Jahrtausends lebte und in der er über den Recherchen zur Geschichte des Dritten Reiches für seinen Roman krank und schwermütig geworden war. Da begann er sich mehr und mehr für die geheimnisvollen Lichter zu interessieren, die ein wenig so aussehen, als habe der Heilige Geist sie extra für einen an der deutschen Vergangenheit verzweifelnden ungarischen Juden an die Decke einer Grunewaldvilla gezaubert. Zusammen mit den Lichtbildern aus Gombosszeg, dem weltverlorenen Dorf, in dem Péter Nádas lebt, gehören sie zu dem Fotozyklus Lichtgeschichte, zu dem der Autor eine Erzählung über einen greisen "Lichtbildner" verfasst hat, der sich in einer langen Kontemplation von der analogen Fotografie verabschiedet. Die Faszination dieses Greises für die Bilder der "reinen Anschauung", wie er seine Fotografien nennt, ist auch die des Lichtfotografen Péter Nádas, der sich weniger für die Dinge als für die Reflexe auf den Dingen interessiert: für das Licht, für den Schatten und für die unendlichen Zwischenreiche des Grau.