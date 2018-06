Er kam zur Welt, als die in Schutt und Asche lag. Das hat ihn geprägt, keine Sekunde Lebenszeit wollte er verlieren. Schon gar nicht in der Schule, angeblich verließ er den Unterricht, wenn ihm langweilig wurde; in einem Aufsatz schrieb er: "Täglich erwarte ich einen Todesstoß, wenn ich auch hoffe, dass man sich meiner erbarmt." Später dann machte er konsequent wohl jede Nacht zum Tag. Ahnte er, dass er nicht viel Zeit haben würde? Oder war es umgekehrt: Starb er jung, weil er sich nie Pausen gönnte?

Die Vermutungen, Mythen und Halbwahrheiten, seinen Tod betreffend, überschatten den Weg, den er ging, nein, den er dahinraste – "manchmal in zwei oder drei verschiedene Richtungen zur gleichen Zeit", wie einer schrieb. Klar, dass der Mann das Publikum entzweite. Den einen galt der begabte Autodidakt als Jahrhundert-Genie, andere schmähten ihn als Fließbandarbeiter; wieder andere sahen in ihm nur einen Junkie, süchtig nach Drogen, Arbeit, Sex. Und auch seine Weggefährten spalteten sich in zwei Lager. Viele bewunderten ihn; andere fürchteten und mieden ihn. Man durfte ihm eben nicht zu nah kommen, wie seine Exfrau (mit der er zwei Jahre verheiratet war) erklärt hat: "Wir haben uns vorher und nachher viel besser verstanden als in der Zeit, als wir verheiratet waren."

Rückblickend lässt sich feststellen: Vieles von dem, was er schuf, hat Bestand bis heute, vor allem die späten Werke und manches aus seiner produktivsten Phase, als er Mitte zwanzig war. Und das war ja auch sein Anspruch: Wenn er große Töne spuckte, verglich er sich mit Shakespeare. Doch letztlich steckte hinter solcher Attitüde wohl eine tieftraurige Kinderseele. Als Säugling musste er die Trennung von der Mutter verkraften, die ihn zu Verwandten aufs Land gab; als Erstklässler schmerzte ihn die Scheidung der Eltern. Und als die Mutter bald darauf schwer erkrankte, kam er ins Internat. Man kann sich ausmalen, wie sehr sich der Junge dort nach Liebe und Wärme sehnte. Und es war sein größtes Talent, dass er den kollektiven Charakter dieser Sehnsucht erfasste und sprechende Bilder dafür fand. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 41:

Kaiserin Theophanu (ca. 960 bis 991) war eine Nichte des oströmischen Kaisers, Gattin Ottos II. und Mutter Ottos III.