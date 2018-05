Deutsche Leser wird es wahrscheinlich vor allem interessieren, warum ich aus sehr persönlichen Gründen die Wiederwahl von Präsident Barack Obama unterstütze: Er hat einfach größeres Verständnis und mehr Empathie für Menschen, die wie ich aus bescheidenen oder gar ärmlichen Verhältnissen stammen.

Ich wuchs mit vier Geschwistern in New York auf. Mein Vater verdiente kaum genug, um uns über die Runden zu bringen. Jedes Jahr mussten wir umziehen und kamen schließlich in einer Sozialwohnung für Familien mit geringem Einkommen unter. Wie die meisten meiner Freunde besuchten auch wir eine öffentliche Schule und erhielten vom Staat Unterstützung fürs Schulessen und für die Fahrt mit dem Schulbus. Bis heute sind meine damaligen Schulfreundinnen auf die Hilfe von Planned Parenthood angewiesen, ebenso wie auf die staatliche Gesundheitsversorgung Medicaid*.

Kaum zu glauben: Bei der letzten Wahl 2008 gingen weniger als 50 Prozent aller wahlberechtigten 18- bis 24-Jährigen wählen. Das waren nicht viele, und ich frage darum: Junges Amerika, warum sprechen wir nur mit der Hälfte unserer Stimmen, obwohl doch so viel auf dem Spiel steht, das uns alle unmittelbar betrifft? Neulich erst mahnte uns Chelsea Clinton, die Tochter von Ex-Präsident Bill Clinton und Außenministerin Hillary Clinton, dass wir jene Generation sind, die bislang nicht gehört wurde.

In den vergangenen Wochen erinnerte man uns überdies an etwas, was wir wohl vergessen hatten: an Präsident Obamas Errungenschaften, die jetzt gefährdet sind. Ob wir inzwischen krankenversichert sind, uns einen Universitätsbesuch leisten können oder als Frauen endlich den gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhalten – all das könnte ins Wanken geraten. Darum erhebe ich meine Stimme und nutze jede sich mir bietende Aufmerksamkeit, um das Scheinwerferlicht auf all das zu richten, was für uns auf dem Spiel steht.

Als kleines Mädchen nahm mich meine Mutter, eine eingeschriebene Unterstützerin der Demokraten, mit in die Wahlkabine. Sie erklärte mir, welche Knöpfe und Hebel der Wahlmaschine ich drücken sollte. (Durfte ich das überhaupt, war das legal?) Ich erinnere mich noch gut daran, wie aufregend es war, mit in der geheimen Wahlkabine zu sitzen. Ich fühlte damals, dass es meiner Mutter bei ihrer Stimmabgabe nicht allein um den Kandidaten ging, sondern ebenso um unsere Familie – und um alle Familien, die so waren wie wir.

Vor vier Jahren konnte ich endlich selbst wählen. Tatsächlich! Stolz trug ich den ganzen Tag eine Anstecknadel mit der Aufschrift: »Ich habe gewählt!« Es war mein schönstes Schmuckstück. Dieses Jahr, am 6. November, werde ich mit derselben Begeisterung und mit demselben Stolz den Knopf drücken, um Barack Obama wiederzuwählen.

*Planned Parenthood bietet Schwangerschafts- und Sexualberatung sowie ärztliche Hilfe an. Weil diese Organisation unter anderem auch das Recht auf Abtreibung verteidigt, wollen die Republikaner die Bundeszuschüsse streichen. Medicaid ist eine staatlich finanzierte Krankenversorgung für Menschen, die nur ein geringes Einkommen haben oder von Sozialhilfe leben. Sie wird von den einzelnen Bundesstaaten betrieben, aber erhält viel Geld aus der Bundeskasse. Die Republikaner wollen diese Zuschüsse stark begrenzen.

