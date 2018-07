Sie saß mit ihrem Mann in der einen Ecke des Raums und ich mit meinem in der anderen. Zwischen uns stand eine Hebamme mit einer gestrickten Gebärmutter in der Hand, durch welche sie einen gestrickten Säugling presste. Wir beide lachten uns beinahe ein Kind darüber. Ein paar Wochen nach dem Geburtsvorbereitungskurs führten ein Missverständnis und eine übereifrige Hebamme dazu, dass ich die Erste war, die ihren Sohn direkt nach der Entbindung in den Armen hielt. Der verschrumpelte Kleine schaute mich mit wachen Augen an. Nur fünf Tage später kam dann mein eigener Sohn zur Welt.

Den darauf folgenden Sommer verbrachten wir mit unseren Buben gemeinsam im Park. Wir merkten schnell, dass uns mehr verbindet als die gleichaltrigen Babys – und so entstand eine Freundschaft, wie ich sie zuvor nicht gekannte habe.

Die Monate vergingen, und mein Sohn machte seine ersten Schritte, noch bevor er ein Jahr alt war. Die Nachmittage im Park wurden rastloser, die aneinanderhängenden Sätze kürzer. Während ich meinem Kind in alle Himmelsrichtungen hinterherspurten musste, lag das meiner Freundin noch immer gemütlich auf seiner Decke.

Kafi Freitag Die Autorin arbeitet als Coach in Zürich und ist Verfasserin des Blogs fragfraufreitag.ch.

Der schwache Muskeltonus des Jungen war den Ärzten bereits früh aufgefallen, und darum besuchte ihn, seit seinem vierten Lebensmonat, wöchentlich eine Physiotherapeutin. Wenn die Schwiegermutter ihren Enkel hielt, pflegte sie zu sagen, ihr Sohn sei als Kind auch wie ein Sack voller Kartoffeln in ihren Armen gehangen. Was für jede andere Mutter kränkend gewesen wäre, gab meiner Freundin Hoffnung, dass sich mit ihrem Kind mit der Zeit alles normalisieren würde.

Doch im darauf folgenden Sommer konnte ihr Sohn noch immer nicht laufen. Meiner kletterte bereits allein auf die Rutschbahn. Intuitiv wusste meine Freundin zu diesem Zeitpunkt, dass mit ihrem Kind etwas anders war als mit meinem. Nur gesagt hat sie das nie.

Aber auch mein Sohn fiel aus der Norm. Während das Kind meiner Freundin schnell an Gewicht zulegte, wurde meines kein bisschen schwerer, sondern eher noch leichter. Als ich mit meinem Sohn zwischen übergewichtigen Erwachsenen im Wartezimmer einer Ernährungsberaterin saß, machte ich mir große Sorgen und auch Vorwürfe. Die Kinderärztin hatte mir ein Schreckensszenario ausgemalt, und ich sah mein Kind bereits im Kinderspital liegen, wo es künstlich ernährt werden müsste. Glücklicherweise kam es nicht so weit. Milchfläschchen, die mit Vollrahm und Kalorienpulver angereichert wurden, brachten die Lage unter Kontrolle.

Solche Sorgen aber kannte meine Freundin nicht. Ihr Kind war wohlgenährt, und darum war die Magen-Darm-Grippe, die sich ihr Kind einfing, auch nichts, was sie aus der Ruhe hätte bringen können. Sie versorgte ihren Sohn zu Hause, doch es wurde nicht besser, und nach ein paar Tagen überwies ihn der Arzt wegen einer akuten Dehydrierung ins Kinderkrankenhaus. Dort blieb er fast zwei Wochen, und als er wieder entlassen wurde, drückte man meiner Freundin einen Termin für eine MRI-Untersuchung in die Hand.

Der Kleine hatte während seines Aufenthalts im Krankenhaus keine Reflexe gezeigt, was einen ganzen Trupp von Neurologen auf den Plan gerufen hatte. Sie drängten meine Freundin zu einem Hirnscan.

Zu diesem Zeitpunkt war meine Freundin 25 Jahre alt und ihr Mann nur unwesentlich älter. Sie hatten sich dieses Kind gewünscht, ihr gemeinsamer Lebensplan war es gewesen, eine junge Familie mit mehreren Kindern zu sein. Nun aber lag ihr Erstgeborener, von Tabletten ruhiggestellt, in der Röhre und wurde Schicht für Schicht gescannt. Zum Vorschein kam eine kleine, vermutlich unbedeutende Narbe im Hirn. Es begann eine jahrelange medizinische Odyssee, die mehr Unsicherheit verbreitete, als dass sie Aufklärung brachte.

Wenn ich meine Freundin und ihren Sohn wieder mal ins Kinderspital begleitete, schnürte es auch mir das Herz ab. Die Kinderärztin hatte doch im Geburtsprotokoll »kräftiger und gesunder Junge« vermerkt! Und nun sollte plötzlich alles anders sein?