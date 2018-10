Die Deutschen kaufen ihr Brot immer seltener in der klassischen Bäckerei. Bequemer geht's im Supermarkt, beim Discounter oder im "Back-Shop", wo vorgefertigtes Brot nur noch aufgebacken wird. In den Fußgängerzonen findet man fast nur noch Filialen der großen Bäckerei-Ketten. Die große Brot-Vielfalt, auf die wir mit Recht stolz sind, droht verloren zu gehen, wenn der Verbraucher eher auf den Preis achtet als auf die Qualität. Stirbt das Bäckerhandwerk aus? Zahlen und Daten zum Brotkonsum in Deutschland und zur zunehmenden Konzentration auf dem Brotmarkt.

