Wenn die Regierungsmitglieder zum Gruppenfoto antreten, dann wechselt jeder in seine eigene Kamerapose. Das Antlitz des Kanzlers ziert gepresstes Volkslächeln, die Finanzministerin neigt ihr Haupt kokett zur Seite und lässt Zähne strahlen, der Vizekanzler figuriert als pflichtbewusster Bischofsvikar. Nur einer blickt immer gleich drein, ob vor oder abseits der Kamera: ein 51-jähriger Blondschopf, in dessen bubenhaftes Gesicht die Falten eines reifen Mannes eingeschrieben sind. Etwas schüchtern wirkt sein Blick, aber wach und stets alert. Ihm ist anzusehen, dass er viel denkt, wenig schläft und sich kaum je aus der Fassung bringen lässt – das ist Josef Ostermayer. Der Medienstaatssekretär ist der engste, manche sagen der einzige Vertraute des Bundeskanzlers, und in heiklen Situationen ist er es, der ein zerrüttetes Regierungsteam wieder zusammenkittet.

Als Regierungskoordinator muss der freundliche Jurist mit dem blassen Teint stets dann einspringen, wenn zwischen den Koalitionspartnern scheinbar nichts mehr klappen will. Wenn die Türen knallen und der Ton schrill geworden ist, schlüpft er in die Rolle des besonnenen Mediators. Er hört dann beide Seiten geduldig an, nickt, denkt, liest Positionspapiere, tage- und nächtelang, wenn es sein muss, über Wochen hinweg. Bis zu guter Letzt ein mühsam vereinbarter Kompromiss auf dem Tisch liegt, dem beide Seiten ohne Gesichtsverlust zustimmen können. Sie, die Minister, sind es auch, die dann stolz vor die Kameras treten. Und im Schatten der Staatsinszenierung sitzt still Josef Ostermayer und schmunzelt zufrieden.

Nach dieser Methode gelang ihm im April des vergangenen Jahres seine Meisterleistung. In einem zähen Verhandlungsmarathon rang er in Kärnten den Vertretern von Mehrheit und Minderheit eine Lösung im Konflikt um zweisprachige Ortstafeln ab, an dem seit 40 Jahren alle Regierungen gescheitert waren – keine ideale Lösung, aber die unversöhnlichen Gemüter sind seitdem befriedet. Während sich der Landeshauptmann mit dem Erfolg brüstet, bevorzugt Mediator Ostermayer noble Zurückhaltung. Große Worte waren seine Sache nie.

Geboren im Burgenland nahe der ungarischen Grenze, wuchs der Mehrleister in bescheidenen Verhältnissen auf. Der Vater, ein Maurer, nahm jeden Tag morgens um halb fünf den Bus nach Wien, um dort auf Baustellen zu arbeiten. Der Bub durfte aufs Gymnasium und dankte es den Eltern mit glänzendem Schulerfolg. Vor seinem Studienbeginn in Wien stand er vor der Wahl, ob er nach Leidenschaft oder pragmatischer Überlegung inskribieren sollte. Einerseits standen Germanistik oder Architektur auf der Wunschliste, anderseits schien ihm Rechtswissenschaft angeraten. Nach dem Jus-Studium bewarb er sich als Rechtsberater bei der Wiener Mietervereinigung. Ostermayer lächelt: Das seien "die einzigen wirklich von vornherein bewusst gesetzten Berufsentscheidungen in meinem Leben" gewesen, sagt er.

Der Verein zum Mieterschutz ist eine Bastion der traditionellen Sozialdemokratie. Dort lernte der junge Referent den 25-jährigen Landtagsabgeordneten Werner Faymann kennen, der gerade zum Geschäftsführer bestellt worden war. Das war 1988. Seither sind die beiden unzertrennlich. Nach und nach machte ihn der Juso aus Liesing mit der roten Parteipolitik vertraut. Als Faymann als Wohnbaustadtrat ins Rathaus wechselte, begann ihm Ostermayer wie ein Schatten von Karrierestation zu Karrierestation zu folgen. Parteimitglied wurde der loyale Problemlöser, der von sich behauptet, "nie ein großer Freund von Vereinen" gewesen zu sein, aber erst viel später – im Jahr 2001, als die Sozialdemokraten im Parlament die Oppositionsbank drückten.