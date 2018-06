Amerika hat gewählt – und steckt in der Krise. China wählt nicht – und könnte dennoch in die Krise schlittern. An diesem Donnerstag wird die Kommunistische Partei Chinas die neue Führung des Landes präsentieren. Diese Führung muss sich sehr bald an Reformen wagen, sonst hat das Land ein Problem.

Moment mal. Prophezeien das der Westen und die Reformer des Landes nicht schon seit Jahrzehnten, in denen sich die Partei dazu aufschwang, den Kapitalismus zu umarmen? Private Oligarchen russischen Stils wollte sie vermeiden, stattdessen erfand sie die parteigeführte Oligarchie. Mächtige Staatsbetriebe, genährt mit billigen Krediten und Subventionen, bauten Straßen, Flughäfen, U-Bahnen, schneller als anderswo auf der Welt. Das Land boomte – allen Voraussagungen zum Trotz.

Jetzt aber ändert sich etwas. Es sind kleine seismische Bewegungen, die größere ankündigen. Es ist die Ahnung, dass etwas ins Stocken geraten ist. Das Wachstum lahmt. Mittlerweile sprechen alle über Reformen – auch wenn sie damit jeweils ganz anderes meinen. Die Liberalen wollen Rechtsstaat und Mehrparteiensystem, die Altlinken am liebsten zurück in die kommunistische Vergangenheit. Viele im politischen Establishment wollen Wandel in kleinen Schritten, gerade einmal so viel, dass im Grunde alles beim Alten bleiben kann. »Nie werden wir ein westliches System kopieren«, gelobte soeben der scheidende Präsident Hu Jintao.

Sicher ist, das exportgestützte, investitionsgetriebene Wachstumsmodell geht seinem Ende zu. Die Chinesen selbst sollen mehr konsumieren. Dazu aber fehlt vielen das Geld. Denn das chinesische Wirtschaftswunder schuf nicht nur den Aufstieg, es schuf auch gewaltige Ungleichheit.Ja, die Partei hat Millionen aus der Armut befreit und weitere Millionen in die Mittelklasse gehoben. Und doch ist der Anteil des Volkes am Bruttosozialprodukt stets gesunken, von 1996 bis 2008 um 12 Prozent. Bemüht man den internationalen Vergleich, hat das Volk vom sagenhaften Aufstieg nicht besonders viel abbekommen: Nur 35 Prozent des chinesischen Bruttosozialprodukts speisen sich aus dem Konsum, in den USA sind es 71 Prozent, in Brasilien immer noch 63 Prozent. Ein Wanderarbeiter, der täglich in der Fabrik schuftet, kann sich in der Stadt, in der er arbeitet, kein Haus leisten. Er wird sein Leben lang für Gesundheits- und Altersvorsorge sparen müssen. Und sein Kind wird es aufgrund eines ungerechten Meldesystems, das Städter bevorzugt, sehr viel schwerer haben, gute Bildung zu bekommen. Der reichste Staat der Welt tut für seine Bürger weniger, als er könnte. 38 Prozent der Regierungsausgaben gehen in Erziehung, Gesundheit- und Sozialversicherung; 16 Prozent weniger als in Ländern mit einem ähnlichen Durchschnittseinkommen, schreibt der Journalist James McGregor in seinem gerade erschienenen Buch No Ancient Wisdom, No Followers über den chinesischen Kapitalismus. Die Ungleichheit wird größer, die Aufstiegschancen werden geringer, Zehntausende Proteste erschüttern jährlich das Land. Fast alles hängt mittlerweile vom Status der Eltern ab: welche Schule man besucht, welcher Partner sich für einen interessiert, welchen Beruf man ergreift, ob man aufsteigt oder nicht. Längst untergrabe die Ungleichheit das Gefühl des Aufstiegs, sagt der Soziologe Yu Jianrong. »Was, wenn wir im selben Jahr geboren sind, dein Vater ein Beamter ist und du ein viel besseres Leben hast als ich? Vielleicht habe ich ein Auto und ein Haus, warum aber hast du zwei?«

»In den Büros der Vorgesetzten stapeln sich die Geschenke«, sagt eine Mitarbeiterin

Vom Wirtschaftswunder hat der Staat profitiert, vor allem aber dessen Betriebe. Von 2001 bis 2009 machten Chinas erfolgreichste Staatsfirmen umgerechnet 730 Milliarden Euro Umsatz, hat der private chinesische Thinktank Unirule ausgerechnet. Im selben Zeitraum strichen sie Subventionen und Vergünstigungen im Wert von 940 Milliarden Euro ein – macht einen negativen Umsatz von 6,29 Prozent. Trotz atemberaubender Gewinne zahlen die Staatsbetriebe so gut wie nichts an den Staat zurück, 2010 waren es gerade mal 2,2 Prozent. Lohnt sich das? »Noch nie hat es eine Staatsfirma zu einer international erfolgreichen Konsumentenmarke geschafft«, sagt der Pekinger Wirtschaftsprofessor John Gong. »Wie sagte einst Lee Kuan Yew, der Gründer des modernen Singapur? Leute, die in die Firma gehen, um erst mal eine Zeitung zu lesen, werden nicht viel reißen.«

Innovation ist Sache der Privatunternehmen: Sie schaffen 90 Prozent der Arbeitsplätze und 80 Prozent der technologischen Innovation. Und haben doch große Schwierigkeiten, bei regulären Banken Geld zu bekommen.

Während die einen gerade so über die Runden kommen, machen die anderen ihr Land zum Selbstbedienungsladen – völlig unbeeindruckt von Recht und Gesetz. Bo Xilai, der gestürzte Politstar, hat es vorgelebt. So wie seine Frau, die einen lästig gewordenen Geschäftspartner einfach vergiftete. Das Paar nutzte Polizei, Richter und Staatsgewalt, als gehörten sie zu ihrem Privatvermögen. Denn ein Rechtssystem, hinter dem kein Rechtsstaat steht, kann jederzeit in Geiselhaft genommen werden, solange einer nur mächtig und skrupellos genug ist. Und das sind viele.