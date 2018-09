Adrian Flanagan ist gerade drei Tage auf See, als ihn am Ausgang des Ärmelkanals in schwerem Sturm eine Welle von seiner Jacht Barrabas spült – ohne Schwimmweste. Sechs Jahre später ist die dramatische Episode der furiose Auftakt für einen weltumspannenden Erlebnisbericht. Als erster Einhandsegler hat der Brite Flanagan in der Zwischenzeit nicht nur Kap Hoorn gemeistert, sondern auch die Nordostpassage bezwungen, wenngleich sein Schiff wegen einer unpassierbaren Packeisbarriere 1900 Seemeilen huckepack auf einem russischen Frachter zurücklegen musste. Während seiner 937 Tage langen Reise erlebt er einen Piratenangriff vor der Küste Brasiliens, kentert zweimal, begegnet Walen und Eisbären und weiß nun von allen Abenteuern ebenso fachkundig wie adrenalinfördernd zu berichten.