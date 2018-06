Inhalt Seite 1 — Zoff im Weinberg des Herrn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Verschwörer sind Krankenschwestern, Pfleger und Physiotherapeuten. In einer Dachstube des Agaplesion Elisabethenstifts versammeln sie sich. Sie klagen über ungerechte Bezahlung, über Leiharbeit und eine erdrückende Arbeitslast. All das wollen die Beschäftigten des Darmstädter Krankenhauses nicht länger hinnehmen. Deshalb planen sie den Aufstand: Sie wollen streiken. Das hat keiner von ihnen je zuvor gewagt. »Es ist für uns alle das erste Mal«, sagt Dagmar Schedl, eine Krankenschwester.

Ihre Streikpläne sind so gut wie fertig. Streikposten, Flugblätter, alles ist organisiert, sogar eine Rednerliste haben sie erstellt. Eigentlich sollte ihr Aufstand Anfang dieser Woche beginnen. Doch Anwälte der Gewerkschaft ver.di haben ihnen geraten, noch zu warten: auf ein Gerichtsurteil, das am nächsten Dienstag in Erfurt gefällt wird. Es könnte ihre Situation – und die von weiteren 1,3 Millionen Arbeitnehmern in Deutschland – grundlegend ändern. Denn bisher gilt für sie alle: streiken verboten. So sehen es jedenfalls ihre Arbeitgeber, die Kirchen. In ihren Einrichtungen sei es illegal, die Arbeit niederzulegen.

Seit Jahren tobt ein erbitterter Streit zwischen Gewerkschaftern und Kirchen. Kommende Woche steuert er auf einen Höhepunkt zu. Das Bundesarbeitsgericht wird entscheiden, ob Streiks in kirchlichen Betrieben tatsächlich widerrechtlich sind – oder womöglich doch erlaubt. Das Urteil betrifft den zweitgrößten Arbeitgeber Deutschlands. Nur der öffentliche Dienst zählt mehr Beschäftigte als die Kirchen mit den von ihnen betriebenen Krankenhäusern, Altenheimen, Sozialstationen und Kindergärten.

Der Vorwurf: Kirchen missbrauchen ihre Sonderrechte zum Lohndrücken

Glaubt man der Gewerkschaft ver.di, der Linkspartei und dem Deutschen Gewerkschaftsbund, dann gehören die Kirchen auch zu den größten Lohndrückern im Land. Sie missbrauchten kirchliche Sonderrechte, um die Löhne ihrer Mitarbeiter niedrig zu halten, so der Vorwurf. »Kirchenbeschäftigte werden wie Arbeitnehmer zweiter Klasse behandelt«, sagt Ellen Paschke vom ver.di-Bundesvorstand. »Ihnen wird das Recht auf Streik vorenthalten, deshalb können sie sich gegen Lohndumping nicht wehren.«

Deutschlands höchste Arbeitsrichter entscheiden über die juristische Seite dieses Konflikts. Aber den Streit endgültig beilegen werden sie nicht. Zum einen dürfte die unterlegene Partei, egal, ob Kirche oder Gewerkschaft, den Fall vor das Bundesverfassungsgericht tragen – zu wichtig ist diese Rechtsfrage für beide Institutionen. Zum anderen können die Richter die eigentliche Streitursache nicht beseitigen: die Unzufriedenheit zumindest bei einem Teil der Kirchenangestellten. Vor allem in Einrichtungen der evangelischen Kirche brodelt es.

»Wir verdienen ungefähr zehn Prozent weniger als vergleichbare Kräfte im Stadtkrankenhaus«, sagt Dagmar Schedl vom Elisabethenstift. Dabei müssten sie länger arbeiten. Ihre Wochenarbeitszeit wurde vor einigen Jahren auf 40 Stunden heraufgesetzt. Der Arbeitsdruck werde dabei immer größer, sagt die Krankenschwester, die in der Unfallchirurgie arbeitet. »Was wir früher mit zehn Kollegen gemacht haben, müssen wir heute mit halb so viel Leuten schaffen. Für spirituelle Pflege, also Zuspruch, Trösten, bleibt überhaupt keine Zeit mehr.« Andere Mitarbeiter regen sich vor allem über Leiharbeit und Outsourcing auf. »Dieses Haus benimmt sich wie ein Wirtschaftsunternehmen«, sagt Nicole Hartmann, eine Pflegewirtin, »dann soll es das auch mit aller Konsequenz tun und mit uns über einen Tarifvertrag verhandeln.«

In kirchlichen Einrichtungen gelten an sich besondere Gesetze. Gestützt auf das Selbstbestimmungsrecht, das Artikel 140 Grundgesetz den Religionsgemeinschaften einräumt, wenden die Kirchen ein eigenes Arbeitsrecht an. Demzufolge einigen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber in paritätisch besetzten Kommissionen über Löhne und Arbeitsbedingungen in einer bestimmten Region. Sie suchen dafür einen Konsens und zur Not einen Schlichter, aber ein Streik ist nicht vorgesehen. Der passe nicht zur Idee einer christlichen »Dienstgemeinschaft«, argumentieren die Kirchen.

Jahrzehntelang funktionierte das auch weitgehend reibungslos. Die Kommissionen übernahmen in aller Regel die Tarife des öffentlichen Dienstes, damit war das Thema erledigt. Doch seit einigen Jahren bekommen Pflegeheime und Krankenhäuser nicht mehr ihre Kosten erstattet, sondern müssen mit Pauschalen zurechtkommen. Der Wettbewerb und der Kostendruck im Sozial- und Gesundheitswesen haben enorm zugenommen. Seither kopieren die Diakonie und die Caritas, die beiden kirchlichen Wohltätigkeitsverbände, nicht mehr bloß die Lohnsätze des öffentlichen Dienstes. Auch freie und private Träger wenden unterschiedliche Tarife an. Auf einmal herrscht deshalb Diskussionsbedarf – und es kommt zu Streit.