Es wird noch viel Wasser den Bach hinunterfließen, bis das Volk Mitte 2014 über den Kauf von 22 schwedischen Kampfjets zum ausgehandelten Endpreis von 3,1 Milliarden Franken abstimmen wird. Doch mit der definitiven Verabschiedung des Rüstungsprogramms und einem separaten, referendumsfähigen »Gripen-Fondsgesetz« durch den Bundesrat wird die Beschaffung eines hochmodernen Abfangjägers endgültig zum (partei-)politischen Spielball des Parlamentes und danach auch der helvetischen Stimmungs- und Abstimmungsdemokratie.

Wurde bisher schon das langjährige Evaluationsverfahren medial kontinuierlich begleitet, werden sich fortan Heerscharen von bestallten wie selbst ernannten Sicherheitsexperten zum Gripen-Projekt äußern. Auf dem Rücken des Kampffliegers wird aber auch ein beinharter Kampf zwischen den politischen Lagern unseres Landes ausgetragen – zwischen rot-grünen, gutbürgerlichen und rechtsbürgerlichen Parteien, Ideologen und Strippenziehern.

Um eine halbwegs qualifizierte Vorstellung darüber zu erlangen, wie sich die ganz unterschiedlichen Diskurse und Interessen auf die politischen Mehrheitschancen des Gripen auswirken könnten, lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Es war zu Beginn der 1990er Jahre, als letztmals die Luftwaffe mit dem amerikanischen F/A-18 erneuert werden sollte.

Erstmals in der Geschichte wurde damals, nach dem Fall der Berliner Mauer, ein analoges, von Regierung und Parlament gutgeheißenes Rüstungsvorhaben dem Verdikt von Volk und Ständen unterstellt. Weshalb die politisch federführenden Behörden, allen voran das damalige Militärdepartement (EMD) unter Führung von Bundesrat Kaspar Villiger, vor der schwierigen Herausforderung standen, ein an sich unpopuläres und auch verteidigungs- und sicherheitspolitisch keineswegs zwingend notwendiges Projekt doch noch populär zu machen.

Kenneth Angst Der Autor war von 1992–1995 als politischer Berater des damaligen EMD-Vorstehers Kaspar Villiger tätig. Davor und danach wirkte er als Publizist und Berater.

Als persönlicher Mitarbeiter und politischer Berater von Bundesrat Kaspar Villiger war ich Teil seines engsten, vorsätzlich zivil besetzten Stabes. Ich wurde von ihm berufen trotz oder auch wegen meiner armeekritischen Vergangenheit als Mitglied des Zürcher »Soldatenkomitees«. Für mich war es eine einzigartige Möglichkeit, den Verwaltungs- und Regierungsbetrieb von innen kennenzulernen. In dieser Rolle war ich maßgeblich mitbeteiligt an der Auseinandersetzung mit der GSoA-Volksinitiative Für eine Schweiz ohne Kampfflugzeuge, eingereicht am 1. Juni 1992, unterschrieben von über 500.000 Bürgern, gesammelt innerhalb von zwölf Tagen! Der Kalte Krieg war geopolitisch beendet, aber noch nicht im eigenen Land, repräsentiert durch die Kriegsgeneration, den »Landsturm«, der damals eine Mehrheit der aktiven Stimmbevölkerung stellte. In Opposition dazu eine wohlorganisierte, von 68ern und linken Sozialdemokraten geführte und von der ersten Nachkriegsgeneration getragene Volks- und Friedensbewegung. Diese lehnte nicht nur die Schweizer Armee grundsätzlich ab, sondern stellte auch das bislang tragende Konzept der bewaffneten Neutralität, einer Landesverteidigung im autonomen Alleingang, infrage. Dazu wurde der von uns als »Volksaufstand« wahrgenommene Widerstand gegen den F/A-18 auch mehr heimlich als offen sekundiert von bürgerlichen Dissidenten, von reformfreudigen, sicherheitspolitisch kooperations- und integrationswilligen Modernisten im Armeestab sowie in der parteipolitischen Mitte.