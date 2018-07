Lösen Sie das aktuelle Rätsel online "

7 Ort für Zusammengereimtes? Für Freundschaftsbekundungen! 12 Mancher Womöglich-Star: schon im Suchstadium so genannt 14 Wo es keine Liebe gibt, da gibt es auch keinen… (Dostojewski) 16 Verschafft Hämmerern blaue Nägel und Gratwanderern tiefe Fälle 19 Ist sich ziemlich sicher: wurde nur versehentlich im Kinderparadies abgegeben 20 Manch Festivalgänger hat solchen ground unterm Grill 21 Ist der Holzstuhl schlecht …, fühlt Käufer sich leicht so 23 Credo der Geselligen: Wer mit niemandem …, der lebt … 26 In diesem hat Flusswasser schon meer Brack-Note 28 Beginnt in Savoie, endet in Drôme und liegt doch auch vollständig dazwischen 30 Hustens kleiner Bruder 32 Auf dem … lernt man die Leute besser kennen als in der Kirche (Sprichwort) 33 Vorboten hier des Einsturzes, da des Einbruchs 35 In dem wird manch ein Befragter zum Schweiger, nun auch ein Schweiger zum Frager 36 Mit seinen Gesetzen und Regeln wird ein Judoka sich auskennen 38 Eine gute … beruht auf dem Talent zur Freundschaft (Fr. Nietzsche) 39 Seines Kontinents volksreichstes Land 42 Post für den Rilke-Haushalt ging meist …, und die gibt’s Seit’ an Seit’ 43 Hinter Schleswig, an der Tür, vom Ufer aus 44 Modisches Privileg römischer Bürger 45 Bewirkt die globalen 33 waagerecht 46 Kalter Krieger Manie? Erleichterung im Fassadenrenovierungsprozess

1 Achtung: … kann man nur warnen – in einem Wort: Viel … hat Harry im Lauf der Serie 2 Verfügen über mehr Weiß als Schwarz in ihrem Spielraum 3 Häufigster deutscher Städte- Vorname 4 Von Wichtigkeit im Navigatoren- wie im Dozentenleben 5 Karnevalistig: Erinnerungssignal für Pointenverpasser 6 Sprichwörtlich: Man muss mit … bauen, wenn man keinen Kalk hat 7 Diente den Vorpapieristen als Skizzengrund 8 Eventuell leichter auf Touren zu bringen in der drahtigen Variante 9 Gewissermaßen Zwangs-, mehr noch Erzwing-Pause 10 Volksmunds Mutmaßung: Unter einer schwarzen … liegt selten eine weiße Seele 11 Bekannter als Degenschwinger denn als Ballermann, dem Namen zum Trotz 12 Für die Katz im Sack gekauft, für gewöhnlich 13 Die gestalten Medienkönner noch eher als Mittendrin denn als Dabei 15 Mit … Lächeln serviert als Asia-Imbiss 17 Orte von Lust und Frust, je nach 4 senkrecht 18 Spannen sich luftig bis mittelmassiv über Abstellflächen 22 Wuchs rund ums Tor, dem die Centennien Schwärze verliehen 24 Auf die aber lassen Theaterbesucher sich vielleicht sogar gern verweisen 25 Mit Mittelmeerziel: Fließt ein zwischen hin und her in bekanntester Präzisierung des Dackelns 27 Doch, doch, man darf ihm auch mit anderen Themen kommen, wenns nur sein Hobbyismus gerade zulässt 29 Denen ward Monarch mit Kron und Schweif angedichtet 31 Schickte Richter Weitling in die Sommerfrische der Vergangenheit (Vorn.) 34 Action im Cocktailbusiness, gibt’s oft auch im Eiscafé 37 Reisen durch den Rechner oder klemmen im Schrauber 40 Neidet Zeus dem Herdbesitzer Prometheus, glaubt man Goethe 41 Steckt in der Griechen Krise, mittendrin und gegen Ende

Lösung von Nr. 2145 (ZEITmagazin Nr. 46/2012):

7 ZINSSATZ 10 AUSREDE 14 AUFSCHLAEGE 17 Kupfer-Zink-Legierung MESSING 19 HECHEL 20 GAENSE 21 SPES = Hoffnung (lat.) 22 VORHALTUNGEN 26 SPARTA 28 SAEMANN 30 ANAKONDA 33 RUEDEN 35 Haar-, Dusch-GELE 37 HUSTEN 38 (Buch-)ECKER 39 DIRIGENTEN 41 ERHELLEND 42 LANDENGEN 43 elektr. und wasserführende STROEME 44 SELLERIE von Selinunt, Sizilien

1 EIFERSUCHT 2 Kriminal-, grammat. FALL 3 OZEAN 4 DUENEN 5 KESS 6 LEIER-kasten 7 ZUHOERER 8 SCHAEDEL 9 TAGUNG 10 AGE = Alter (franz., engl.) 11 SMS 12 REES 13 ins Tanzen und INSTANZEN 15 SCHAEKERN 16 HELM 18 SPANTEN 23 TANDEM in Spon-tandem-onstrationen 24 Sonde GALILEO und G. Galilei 25 nähen und NAHEN 27 POSTER 29 NERDS 31 KUNDEN 32 DENGEL 34 ERLE 36 EGAL 40 INES in bus-ines-s