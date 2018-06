Inhalt Seite 1 — "Schmeißen Sie sich weg!" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Weg zur Politik hat an diesem Abend etwas von einer Bochumer Großraumdisco: erst Schlange stehen, dann eine Leibesvisitation durch schwarz gekleidete Türsteher. Im Studio laufen Musikvideos, angeblich soll es Freibier geben. Offenbar glaubt Stefan Raab, nur so die Generation der Flatrate-Trinker und Facebook-Partygänger für eine politische Sendung begeistern zu können.

Tatsächlich sitzen am späten Sonntagabend 200 junge Leute geduldig auf Plastikstühlen und schauen zur Bühne mit der leeren Couch und dem gerahmten Foto eines milde lächelnden Joachim Gauck. »Der sieht aus wie Walter aus Fringe«, sagt ein Junge mit modisch schwarzem Brillengestell. Fringe ist eine Science-Fiction-Serie, und für manchen im Publikum ist Politik auch Science-Fiction – eine fremde Wissenschaft, die irgendwas mit der Gestaltung von Zukunft zu tun hat. »Politik ist nicht so meins«, sagt eine 19-jährige Abiturientin, blond gefärbte Haare, akkurat getuschte Wimpern. Sie ist mit ihren blonden Freundinnen von Lüdenscheid 80 Kilometer nach Köln-Mülheim gefahren, um das zu ändern. »Ich glaube, ich bin für die SPD, wegen dem Sozialen«, sagt sie. Was sie denn von Peer Steinbrück halte, der es ja schwer hat bei jungen Frauen? »Hm. Den Namen habe ich schon mal gehört.«

Absolute Mehrheit – Meinung muss sich wieder lohnen heißt Raabs Polit-Talk für junge Menschen, bei dem die Fernsehzuschauer ihren Favoriten wählen können. Nach jeder Themenrunde scheidet der Gast mit den wenigsten Stimmen aus. Wer mindestens 50 Prozent holt, gewinnt 100000 Euro.

»Dass Sie besoffen sind, rieche ich bereits«, begrüßt Raab das Studiopublikum, bevor die Kameras angehen. Dann gibt er ein paar Verhaltensregeln: Wenn er bei Sendebeginn reinkomme, »flippen Sie aus«, wenn sich der Sitznachbar wegschmeiße vor Lachen, »schmeißen Sie sich auch weg«. Hier liegt das Missverständnis zwischen Raab und seinem Publikum: Es ist nicht gekommen, um auszuflippen, sondern um zu verstehen. Und einem wie Raab, der mit einer chinesischen Bratpfanne unterm Hintern durch eine Bob-Eisbahn schlittert und so ein Millionenpublikum begeistert, traut es zu, einen politischen Talk aus der Jauch-haften Langeweile und der Plasbergschen Fragenhuberei zu befreien.

Auf dem Sofa sitzen nun Jan van Aken (Linke), Thomas Oppermann (SPD), Michael Fuchs (CDU) und Wolfgang Kubicki (FDP) – Leute aus der zweiten politischen Reihe. Den blonden Mädchen und dem F ringe- Jungen ist das egal: Für sie ist Politiker gleich Politiker. Befremdlich finden sie nur, dass die alle schon so alt sind.

Die Vorstellungsrunde der Gäste hilft dann auch wenig, um einzuordnen, wofür diese stehen. Oppermann wird gefragt, wie lange Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat noch zu halten ist, Kubicki, wann Philipp Rösler gehen muss, van Aken, ob er mehr auf Katja Kipping oder Sahra Wagenknecht stehe, und Michael Fuchs, wer denn die Gans gestohlen habe. Besser wird es nicht mehr.

Schnell ist klar, dass Raab sich für die Ansichten seiner Gäste nicht interessiert und von den Zuschauern erwartet, dass sie dem Gesagten keine allzu große Bedeutung beimessen: Schon nach der Vorstellungsrunde fordert er sie auf, für den anzurufen, den sie am sympathischsten fanden. Dabei ist über Inhalte noch kein Wort gefallen.