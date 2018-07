In den kommenden Tagen wird der Bundestag ein neues Hilfspaket für Griechenland beschließen, es wird eine geräuschlose Abstimmung sein, die Mehrheit steht. Und dennoch ist dies eine Nachricht mit Schrecken: Schon wieder überschreitet die Regierung eine selbst gezogene rote Linie; schon wieder werden die Abgeordneten etwas zustimmen, was bis vor Kurzem als unmöglich galt. Ein neues Hilfspaket für Griechenland werde am Widerstand in den Fraktionen von Union und FDP scheitern, hieß es. Mehr Geld für die Griechen sei niemandem vermittelbar – den Parlamentariern nicht und erst recht nicht den Bürgern. Und nun? Gibt es Geld und Zeit und das alles ganz einfach so.

Und dabei wird es nicht bleiben. Weil Griechenland gar nicht so viel sparen kann, wie es kürzen muss, wird es in absehbarer Zeit auch einen Schuldenschnitt für das Land geben: Die anderen Staaten der Euro-Zone werden den Griechen einen Teil ihrer Schulden erlassen; Deutschland wird das einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten. Auch dies wäre ein gebrochenes Versprechen. Bisher hat die Kanzlerin immer betont, dass Deutschland jeden Cent, der nach Griechenland fließe, mit Zins und Zinseszins zurückbekäme. Nun wird die erste Rechnung fällig.

Natürlich lässt sich ein neues Hilfspaket für Griechenland begründen. Auch der Schuldenschnitt ist ökonomisch gesehen wichtig und richtig. Das Problem ist aber, dass die Regierung in den vergangenen Jahren so viel rote Linien überschritten und so viele Versprechen gebrochen hat, dass ein Begriff wie "rote Linie" oder ein politisches Versprechen bei den Bürgern nichts mehr wert ist. Und so ist diese Krise nicht nur eine ökonomische oder politische – es ist auch eine Krise der Worte.

"Stabilitätsunion" und "Schuldenunion" sind solche Worte. Das erste nehmen Regierungspolitiker in den Mund, wenn sie ihre Idee der künftigen Währungsunion umschreiben wollen; mit dem zweiten brandmarken sie die Vorschläge der Opposition. Dass aber beide – Regierung wie Opposition – inhaltlich inzwischen fast dasselbe wollen, sagt niemand.

Man kann in der Politik mit Worten viel erreichen: Man kann etwas verschleiern, andere denunzieren, von etwas ablenken. Worte fallen einem Politiker nicht einfach aus dem Mund. Manchmal verraten sie auch, was gar nicht gesagt werden soll. Wenn Worte aber nichts mehr gelten, wenn sie sogar bewusst irreführend benutzt werden, dann wenden sich die Bürger irgendwann ab. Auch deswegen steigt die Euroskepsis im Land.