Einer der ehemals mächtigsten Minister der Regierung von Wolfgang Schüssel steht ab nächster Woche in Wien vor Gericht. Dem ehemaligen Innenminister und späteren Europaabgeordneten Ernst Strasser wird Bestechlichkeit vorgeworfen, nachdem er im März des vergangenen Jahres zwei britischen Undercoverreportern in die Falle gegangen war: Laut Anklage soll er vor einer versteckten Kamera seine Bereitschaft erklärt haben, gegen Honorar im Sinne mysteriöser Auftraggeber Gesetze zu beeinflussen. Der Prozess ist der vorläufige Höhepunkt im Kampf der Justiz gegen Korruption, der anscheinend Fahrt gewonnen hat. Demnächst schon wird sich auch der politiknahe Lobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly im Zusammenhang mit Tätigkeiten im globalen Waffengeschäft vor Gericht verantworten müssen.

Zwei Monate nach den noch nicht rechtskräftigen Urteilen gegen den ehemaligen Kärntner ÖVP-Obmann Josef Martinz und den Steuerberater Dietrich Birnbacher, denen ein Millionenhonorar für ein fragwürdiges Gutachten zum Verhängnis wurde, glauben nun einige Medien, bei der Verfolgung von Delikten, in die Politiker verwickelt sind, sei eine Trendwende eingetreten. Selbst wenn der Leiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft Walter Geyer angesichts der Fülle an Fällen einschränkt, dass »auch das, was wir jetzt sehen, nur die Spitze des Eisbergs« sei.

Innerhalb der Justiz empfindet man indes das Birnbacher-Verfahren überwiegend als Durchbruch. Es zeigt, wie wichtig es ist, Fälle von Wirtschaftskriminalität und politischer Korruption vor Gericht zu bringen, sobald die Verdachtslage dicht ist. Wichtig deshalb, weil sich das von der Staatsanwaltschaft geführte Ermittlungsverfahren ganz entscheidend von der Verhandlungssituation vor Gericht unterscheidet. Kurz gesagt: Das Ermittlungsverfahren ist geheim, das Hauptverfahren öffentlich.

Strafrechtliche Ermittlungen werden zunächst von Polizei und Staatsanwaltschaft geführt. Diese Verfahren sind nicht öffentlich, die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft bleiben in der Regel im Dunkel des Aktenlagers. Sobald die Staatsanwaltschaft eine Anklage erhebt, wird gleichsam das Licht aufgedreht. Bei der öffentlichen Hauptverhandlung vor Gericht können sich Medienvertreter und interessierte Bürger ein eigenes Bild über die Gewichtigkeit der Beweise machen. Dies ist zunächst einmal für viele Angeklagte unangenehm. Wer sich bei der Vernehmung im Zimmer des Wirtschaftspolizisten oder Staatsanwalts an der Seite seines Starverteidigers noch beruhigt zurücklehnt, die Aussage verweigert oder skurrile Ausflüchte zum Besten gibt, der verspürt im Gerichtssaal ganz anderen Druck. Wenn eine mögliche Haftstrafe näher rückt, veranlasst es den einen oder anderen auszupacken.

Die Gerichte wiederum erklären ihre Entscheidungen öffentlich – im Birnbacher-Verfahren erläuterte der Richter eineinhalb Stunden lang sein Urteil im Verhandlungssaal. Öffentlichkeit und Transparenz des Verfahrens stellen hohe Anforderungen an den verhandlungsleitenden Richter. Der Druck wirkt qualitätssichernd. Gleichzeitig schafft die öffentliche Verhandlung Vertrauen.

Die Richterschaft hat gegenüber ihren Kollegen bei den Staatsanwaltschaften freilich einen Vorteil, wenn es darum geht, in heiklen Fällen rasch und ohne falsche Rücksichtnahme zu agieren. Richter agieren tatsächlich unabhängig. Sie müssen ihre Vorgangsweise mit niemandem abstimmen, niemanden vorab informieren und sich auch im Nachhinein nicht rechtfertigen. Sie verhandeln die Sache öffentlich und begründen ihre Urteile zuerst mündlich, dann schriftlich. Wenn die Verfahrensparteien gegen das Urteil berufen, beurteilt das Höchstgericht den Fall endgültig.

Anders bei den Staatsanwaltschaften: Staatsanwälte sind in Österreich weisungsgebunden. Für sogenannte »clamorose Causen«, also Fälle von besonderem öffentlichem Interesse, gilt Berichtspflicht. Ein kafkaeskes Regelwerk aus Gesetzen, Verordnungen und internen Erlässen schreibt vor, wann und wie Staatsanwälte in heiklen Strafsachen ihre Vorgesetzten in der Justiz über ihre geplante Vorgehensweise zu informieren haben.

Jeder Ermittlungsschritt wird von Gruppenleitern, Leitern der Staatsanwaltschaften, Oberstaatsanwaltschaft und Justizministerium begutachtet und gegengezeichnet. In größeren Verfahren wandert auf diese Weise ein Akt mehrmals vom bearbeitenden Staatsanwalt ins Justizministerium und zurück, und jedes Mal durchläuft er dabei gut sieben Stationen. Das verursacht bei bestem Bemühen aller Beteiligten erhebliche Zeitverzögerungen. Vor allem aber übt dieses institutionelle Misstrauen eine lähmende Wirkung aus. Am Ende der Weisungskette steht das Justizministerium, das auch für Personalentscheidungen zuständig ist, also über die Karrieren der Staatsanwälte entscheidet. Dieser Umstand wird kaum einen Staatsanwalt bei einem politisch heiklen Verfahren beflügeln.