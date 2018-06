Der Luftalarm erwischt uns auf der Autobahn, auf dem Weg zum Haus von Opa Yonathan, ein paar Kilometer nördlich von Tel Aviv. Meine Frau Shira fährt an die Seite, und wir steigen aus dem Auto, die Badmintonschläger und Federbälle bleiben auf dem Rücksitz liegen. Lev hält meine Hand fest und sagt: »Papi, ich bin ein bisschen nervös.« Er ist sieben, und in dem Alter ist es nicht besonders cool, über Angst zu sprechen, daher sagt er lieber »nervös«. Die Anweisungen des Heimatfrontschutzes befolgend, legt sich Shira flach auf den Straßenrand. Ich sage Lev, dass er sich auch auf den Boden legen soll. Aber er bleibt stehen, seine kleine, schweißnasse Hand in meine gepresst. »Leg dich hin«, sagt Shira, so laut, dass ihre Stimme die schrille Sirene übertönt.

»Wie wär’s, wenn wir das Spiel Käsesandwich spielen?«, frage ich Lev. »Was ist das?«, fragt er, ohne meine Hand loszulassen. »Mami und ich sind zwei Brotscheiben«, erkläre ich, »und du bist eine Scheibe Käse. Wir müssen, so schnell es geht, ein Käsesandwich machen! Also los. Zuerst legst du dich auf Mami«, sage ich, und Lev legt sich auf Shiras Rücken und umarmt sie, so fest er kann. Ich lege mich auf beide drauf und stütze meine Hände auf die Erde, damit ich die beiden nicht erdrücke. »Das fühlt sich gut an«, sagt Lev.

»Käse zu sein ist das Beste«, sagt Shira.

»Käse!«, rufe ich.

»Käse!«, ruft Lev mit zitternder Stimme, entweder vor Freude oder vor Angst. »Papi!«, sagt Lev, »da krabbeln Ameisen auf Mami.«

»Käse mit Ameisen!«, rufe ich.

»Käse mit Ameisen!«, ruft meine Frau.

»Juhu!«, ruft Lev.

Und dann hören wir den Einschlag. Laut, aber weit weg. Wir bleiben liegen, einer auf dem anderen, ohne uns zu bewegen, für eine ganze Weile. Meine Arme werden schwach von dem Gewicht, das sie tragen. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass die anderen Autofahrer, die auch auf der Straße lagen, aufstehen und den Dreck von ihrer Kleidung schütteln. Ich stehe auch auf.

»Leg dich hin«, erklärt mir Lev, »leg dich hin, Papi! Du machst das Sandwich kaputt.« Ich lege mich noch einen Augenblick lang hin und sage: »Okay, das Spiel ist vorbei. Wir haben gewonnen.« – »Aber es ist so schön«, sagt Lev. »Lass uns noch ein bisschen so bleiben.«

Wir bleiben ein paar Sekunden so. Mami unten, Papi oben und in der Mitte Lev und ein paar rote Ameisen. Als wir endlich aufstehen, fragt Lev, wo die Rakete ist. Ich zeige in die Richtung, aus der die Explosion kam. »Es hörte sich an, als sei sie nicht weit von unserem Haus entfernt explodiert«, sage ich. »Ach«, sagt Lev enttäuscht, »jetzt findet Lahav wahrscheinlich wieder ein Stück. Gestern kam er mit einem Stückchen Eisen von der letzten Rakete zur Schule, auf dem der Name der Truppe auf Arabisch stand. Warum musste die so weit weg explodieren?«

»Lieber weit weg als nah dran«, sagt Shira, als sie den Sand und die Ameisen von ihrer Hose abschüttelt. »Am besten wäre es, wenn es so weit entfernt wäre, dass uns nichts passiert, aber nah genug, sodass ich auch mal ein paar Stücke aufsammeln kann«, fasst Lev zusammen. »Das Beste wäre, wir würden Badminton in Großpapas Garten spielen,« entgegne ich und öffne die hintere Tür des Autos.

»Papi«, sagt Lev, als ich ihn gerade anschnalle, »versprich mir, wenn es wieder Alarm gibt, dass du und Mami wieder mit mir Käse spielt.« – »Ich versprech’s«, sage ich, »und wenn es langweilig wird, zeige ich dir, wie man Thunfisch spielt.«

»Toll!« sagt Lev, und einen Moment später fügt er ganz ernst hinzu, »aber was, wenn es nie wieder Alarm gibt?« – »Ich glaube, es wird mindestens noch einen oder zwei geben«, versichere ich ihm. »Und wenn nicht«, sagt seine Mutter auf dem Vordersitz, »dann spielen wir es eben ohne Alarm.«

Aus dem Englischen von Justus von Daniels

