Als der kroatische Stürmer Mario Mandžukić vergangene Woche für Bayern München das 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg geschossen hatte, lief er an den Spielfeldrand, legte die rechte Hand an die Stirn und streckte dann den Arm weit von sich. Es war ein militärischer Gruß. Eine politische Geste? Nein, sagte Mandžukić gegenüber deutschen Medien, er sei "ein völlig unpolitischer Mensch".

Die Massen in Kroatien haben Mandžukićs Gruß sofort verstanden. Er galt den Kriegsgenerälen Ante Gotovina und Mladen Markač. Sie waren vom UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag von der Anklage schwerster Verbrechen freigesprochen worden. In erster Instanz hatte man sie zu jeweils 24 beziehungsweise 18 Jahren Gefängnis verurteilt. In allen Städten Kroatiens strömten Zehntausende auf die Straßen, um den Freispruch der beiden zu feiern. Mandžukićs theatralischer Auftritt in Nürnberg fügte sich nahtlos ein in den nationalistischen Taumel, der sich in den kroatischen Straßen entfaltete.

Gotovina ist für die allermeisten Kroaten ein Kriegsheld, weil er im Jahr 1995 die von serbischen Milizen besetzte Krajina befreit hat. Im Zuge der militärischen Operation "Sturm" flohen 300.000 serbische Zivilisten vor den kroatischen Truppen, über 300 verloren ihr Leben. Der Freispruch für Gotovina erfolgte, weil es die Berufungskammer des Kriegsverbrechertribunals für nicht erwiesen hielt, dass der General eine Vertreibung der Serben geplant habe. Die Wahrheit ist: Die Ankläger haben schlecht gearbeitet, die Verteidiger wussten das zu nutzen. Es handelt sich um einen Freispruch zweiter Klasse. Die Taten konnten nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Nur deshalb konnte der General in seine Heimat zurückkehren. Das Triumphgeheul auf Kroatiens Straßen steht darum in krassem Missverhältnis zur Urteilsbegründung – umso erschreckender ist es.

Es offenbart, dass der Nationalismus quicklebendig ist. Zurückhaltung? Einsicht? Versöhnung? Ein dreifaches Nein. Es geht den kroatischen Nationalisten darum, die eigene Überlegenheit zu beweisen. Selbst zu einem Zeitpunkt, da sie längst schon als Sieger des Krieges feststehen, müssen sie noch hinausbrüllen, dass sie gewonnen haben. Sie wollen den Feind von gestern – die Serben – demütigen. Das ist dumm. Wer, auf dem Boden liegend, erniedrigt wird, in dem wächst der Wunsch nach Rache.

Kroatien wird bald der EU beitreten, während Serbien noch lange warten muss. Dafür gibt es Gründe. Serbiens unselige Rolle in den Balkankriegen (1992 bis 1999) ist noch nicht aufgearbeitet. Ratko Mladić, die Symbolfigur für die von Serben begangenen Verbrechen, sitzt in Den Haag im Gefängnis. Der Prozess gegen ihn ist ein wichtiger Schritt für die Annäherung Serbiens an die EU. Nur ein Serbien, das sich seiner Verantwortung stellt, kann der EU beitreten. Das hat nicht nur moralische Gründe, sondern auch politische.

Einen dauerhaften Frieden auf dem Balkan wird es nur geben, wenn dort die Gewissheit herrscht, dass das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag unparteiisch ist und für Gerechtigkeit sorgen kann. Die EU kann kein Interesse haben, sich einen bösen Konflikt ins Innerste seines Hauses zu holen. Ins Innerste deswegen, weil der Balkan – mit oder ohne Beitritt – ein Teil Europas ist. Was dort geschieht, hat direkte Auswirkungen auf uns alle. In den neunziger Jahren stellte sich die EU jahrelang blind und taub, als an ihrer südöstlichen Grenze der Krieg tobte. Die Folgen waren schrecklich. Gleichgültigkeit gegenüber dem Balkan ist nach allem, was geschehen ist, keine Option mehr.

Was freilich für Serbien gilt, muss auch für Kroatien gelten: Vergangenheitsbewältigung als notwendige Voraussetzung für den Beitritt. In diesen Tagen gewinnt man jedoch den Eindruck, dass es damit in Kroatien nicht weit her ist. Das Land sieht sich ausschließlich als Opfer serbischer Aggression. Gotovinas Freispruch stärkt dieses verzerrte Selbstbild. Es ist ein hässliches Kroatien, das sich die EU einhandelt. Das skandalöse Urteil von Den Haag hat es zum Vorschein gebracht.

Die Kriege auf dem Balkan sind eingefroren. Mehr nicht. Ausgerechnet ein Fußballer hat daran erinnert. Der Krieg begann in Maksimir heißt ein kluges Buch. Es handelt von einem Fußballspiel, das am 13. Mai 1990 im Zagreber Maksimir-Stadion zwischen Dynamo Zagreb und Roter Stern Belgrad stattfand. Das Partie wurde nicht zu Ende gespielt, weil es zu schweren Ausschreitungen kam. Für viele markierte dieses Spiel den Beginn des Krieges.

Im März 2013 treffen im Maksimir die Nationalmannschaften von Kroatien und Serbien aufeinander. Auch Mario Mandžukić dürfte auflaufen, der Fußballgeneral der Bayern. Ein Versöhnungsspiel wird es also nicht werden.