Abends waren die Auktionssäle übervoll und die Stimmung der Sammler und Händler geradezu berauscht: Die New Yorker Auktionen zeitgenössischer Kunst bei Sotheby’s, Christie’s und Phillips haben letzte Woche mit mehr als einer Milliarde Dollar Gesamtumsatz alle Rekorde gesprengt. An der Spitze steht Christie’s mit 525 Millionen Dollar.

Es waren erstaunliche Ergebnisse, besonders nach den eher lauen Auktionen in der Woche zuvor mit nicht ganz so marktfrischen Werken des Impressionismus und der Klassischen Moderne. Die Kunst der Zeitgenossen dagegen übertraf reihenweise die Schätzpreise: Zum teuersten Werk der Saison wurde Mark Rothkos Farbfeldmalerei No 1 (Royal Red and Blue) (1954), für das ein anonymer Bieter bei Sotheby’s 67 Millionen Dollar bewilligte, mit Aufpreis sind das rund 75 Millionen (geschätzt worden war auf höchstens 50 Millionen). Tobias Meyers tänzerische Auktionatorengestik wurde belohnt, das Publikum raunte und applaudierte. Bei Christie’s gab es neue Rekordpreise unter anderem für Franz Kline, Jean-Michel Basquiat, Josef Albers und Jeff Koons – 30 Millionen Dollar schwer ist seine knallbunte Stahltulpenplastik, die die Norddeutsche Landesbank veräußerte. Bei Sotheby’s hagelte es Höchstpreise für Jackson Pollock, Hans Hofmann und Robert Motherwell.

Besonders stark hat sich auch Andy Warhol behauptet: Bei Christie’s Sonderauktion mit Werken aus der Warhol Foundation wurden Polaroidfotos und sogar Drucke in 1000er Auflage für vier- und fünfstellige Preise versteigert. Warhols Leinwand Statue of Liberty von 1962 kletterte dann in der Abendauktion bei Christie’s auf 39 Millionen Dollar.

Zwar ist der Spitzenmarkt eine exklusive Spielwiese nur für Milliardäre. Doch jetzt herrscht die Hoffnung, dass dieser Boom auch auf die anderen Gefilde des Kunsthandels abstrahlt.