1. Verlage sind auch in der Krise, weil Leser sich ändern. Weil Leser sich ändern, hat guter schreibender Journalismus eine Zukunft

Im Zentrum unseres Schaffens sitzt der Leser und sitzt die Leserin. Beide haben sich verändert, sie sind klüger geworden, anspruchsvoller, interessanter. Jahrzehntelang hatten sie kaum eine Alternative zur Zeitung. Außerdem fühlten sich viele Menschen, zumal in Deutschland, geradezu verpflichtet, Zeitung zu lesen. Das hat den Verlegern hübsche Gewinne beschert und den Journalisten eine privilegierte Position: Sie konnten mutig, sie durften aber auch bequem sein; sie konnten sich als Lehrer ihrer Leser aufspielen, ohne sich viele Gedanken über sie machen zu müssen. Das alles ist nun vorbei. Die Leser haben heute eine Alternative, sie fühlen sich auch nicht mehr verpflichtet, Zeitung zu lesen, sie tun es mit Freude oder gar nicht mehr. Leser, die früher in linken oder rechten oder liberalen Marschkolonnen lasen, lassen sich heute nicht mehr mit politischer Tonnenideologie abspeisen, sie wollen Individualität und Originalität. Sie ändern sich und werden das für immer tun, sie sind auf Augenhöhe und hochbeweglich. Was für eine Freude, für solche Leser schreiben zu dürfen, was für ein Ansporn, was für eine schwierige Aufgabe! Das ist der neue Aggregatzustand des Journalismus. In der Konsequenz bedeutet das: Wer an seinen Lesern vorbeischreibt, wird sie verlieren, wer ihnen nach dem Mund schreibt, auch. Wer mit ihnen in einen lebendigen Dialog tritt, wer sich die Leser als wache Gesprächspartner vorstellt, der wird überleben.

2. Synergie ist Hysterie – du sollst deinen Leser nicht verarschen (er merkt es sowieso)

Beim Aufkommen des Internets hofften die Verleger, dass sich ihre Erfolgsgeschichte der vorangegangenen Jahrzehnte fortsetzen ließe. Überall auf der Welt wurde entschieden, dass Bezahlzeitungen zusätzlich ein kostenloses Nachrichtenportal im Netz errichten sollten. Seit einigen Jahren jedoch ist klar, dass die Rechnung so nicht aufgeht. Die Erträge von Online können zumeist die Schwierigkeiten von Print nicht kompensieren. In der Not entstand daher die Idee der kostensparenden Synergie. Sie wurde jedoch nicht als Not- und Sparmaßnahme verkauft, sondern als der letzte Schrei des modernen Journalismus. Print- und Onlineredaktionen wurden zusammengelegt, um Kosten zu sparen. Auch Titel wie die Berliner Zeitung und die Frankfurter Rundschau wurden synergetisch zusammengeführt.

In beiden Varianten hat sich die Synergie nicht wirklich eingestellt. Printjournalismus ist etwas grundlegend anderes als der Nachrichtenjournalismus fast aller Onlineportale. Dieser muss auf die Stunde oder die Minute reagieren, jener kann zwar gar nicht unmittelbar reagieren, hat dafür aber einen Tag oder gar eine Woche Zeit. Dieser setzt auf die unstillbare Neugier des Augenblicks, jener auf Ordnung. Heute gilt diese Verschiedenheit sogar noch mehr als vor zehn Jahren. Um es klar zu sagen: Onlinejournalismus und Printjournalismus sind vielerorts sehr verschiedene Ausprägungen desselben Berufs, oft sogar schon verschiedene Berufe. So wie im Übrigen auch Fotograf, Radioreporter, Schreiber und Filmemacher verschiedene Berufe sind und jemand, der das alles zugleich macht, üblicherweise nichts davon richtig gut macht. Weswegen auch diese Form der Synergie, die drucklegende Vollbildsau, eine Illusion ist.

Synergien von Zeitungen oder Zeitschriften entstehen ebenfalls kaum, weil eine Zeitung nicht bloß ein Informationsträger ist, sondern durch Glaubwürdigkeit, Authentizität und Identifikation Leser bindet. Darum fühlen sich die Leser der Frankfurter Rundschau alleingelassen und entfremdet, wenn der Mantel ihrer Zeitung plötzlich von lauter Berliner Redakteuren vollgeschrieben wird. So werden Zeitungen zu austauschbaren Produkten in immer neuer Verpackung. Man kann dem Leser von heute aber kein X für ein U vormachen, schon der Versuch wird bestraft. Identität und Synergie sind also ein Widerspruch. Darum müssen Zeitungen und Onlineportale ihre Seelen pflegen, anstatt Synergie-Illusionen hinterherzulaufen.

3. Homogenität und Abgeschlossenheit – die Redaktionen müssen vielfältiger, weiblicher und internationaler werden