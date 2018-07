Wachwechsel bei Intel: Vorstandschef Paul Otellini geht nach 38 Jahren, acht davon war er an der Spitze des Chipherstellers. Der Abschied kommt zu einer schwierigen Zeit für Intel. Zwar beliefert der US-Konzern nach wie vor 80 Prozent des PC-Marktes und ist damit der ungeschlagene Weltmarktführer. Doch dieser Markt schrumpft. Allein im dritten Quartal dieses Jahres ist der Absatz um acht Prozent gesunken, es war der größte Einbruch in zehn Jahren. Otellinis letzter Fehlschuss war das Ultrabook, ein superleichter Computer, für den Intel Lizenzen an PC-Hersteller vergab. Doch den versprochenen Marktanteil von 40 Prozent hat das hochpreisige Leichtgewicht bisher nicht erreicht. Immer mehr Nutzer sind vom PC auf einen Tabletcomputer wie das iPad umgestiegen oder nutzen ein Smartphone für Aufgaben, für die sie früher einen Laptop genommen hätten. Intels Kernproblem ist, dass der Chipriese beim mobilen Trend den Anschluss verpasst hat.

Der kleinere britische Rivale ARM, der nicht selbst produziert, sondern das Design für seine Halbleiter als Lizenzen an Hersteller vergibt, hat sich dagegen dem Wandel früher angepasst. Wichtig in der neuen mobilen Computerwelt ist nicht nur eine hohe Leistungsfähigkeit, sondern vor allem Energieeffizienz, schließlich wollen Nutzer nicht ständig nachladen.

Auch AMD, die Nummer zwei nach Intel, müht sich, im mobilen Geschäft besser Fuß zu fassen. So hat AMD kürzlich zwei führende Manager von Apple abgeworben. Einer ist John Keller, der federführend an der Prozessorentwicklung für iPad und iPhone beteiligt war.

Wer Intels neuer Boss wird, steht noch nicht fest. Das Unternehmen hat bisher keinen Nachfolger für Otellini genannt, der im kommenden Mai seinen Chefsessel räumen wird.