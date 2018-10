Die Bundesregierung steht zu ihren Spitzenbeamten. Auch dann, wenn sie längst die Seiten gewechselt haben. So wie Johannes Kindler (CDU), bis Jahresanfang Vizepräsident der Bundesnetzagentur. Inzwischen ist Kindler bei der Anwaltskanzlei Bird&Bird eingestiegen und vertritt als Lobbyist die Interessen des US-Investors Anbaric Transmission. Anbaric will sich am hiesigen Übertragungsnetzbetreiber Tennet beteiligen – ausgerechnet an einem Unternehmen, für dessen Aufsicht Kindler bis zu seinem Ausscheiden aus der Bundesnetzagentur zuständig war. Er könne sich des Eindrucks nicht erwehren, "dass da jemand als Lobbyist nun die Früchte seiner Arbeit als Beamter erntet", mokiert sich der grüne Parlamentarier Oliver Krischer. Die Regierung aber sieht "keine Anhaltspunkte", die eine Untersagung von Kindlers Tätigkeit rechtfertigten.