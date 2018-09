Jens Krüger hat schon vor langer Zeit einen Beschluss gefasst. Irgendwann will er mit seiner Frau in den Westen umziehen. In ein schönes Pflegeheim irgendwo in Bayern oder am Rand von Westberlin. Auf keinen Fall wollen sie in Brandenburg bleiben. "Im Osten ist man bis zum Ende seiner Tage der Ossi", sagt Krüger, während er hoch konzentriert sein Auto in die kleine Garage manövriert. Der automatische Entfernungsmesser piept nervös. Dann Stille. "Die DDR ist für mich ein abgeschlossenes Kapitel", sagt Krüger und lässt das Garagentor herunter. Er hat es geschafft. Der Audi steht sicher in der Trabi-Garage.

Drinnen, in dem spitzgiebeligen Einfamilienhaus in Kleinmachnow, in dem die Krügers seit 32 Jahren leben, setzt er Kaffee auf und sucht dann lange nach den schönen Tassen mit Rosenmuster. Der Haushalt ist dem drahtigen Endsechziger noch etwas fremd. Bis vergangenen Dezember war er spätestens um sechs in der Früh im Büro, und wenn er abends heimkam, stand das Essen schon auf dem Tisch. 22 Jahre lang hat er für den elektrotechnischen Betrieb gelebt, in dem er in den siebziger Jahren als Ingenieur angefangen hatte. Nach der Wende wurde ein Teil des VEB Elektronische Bauelemente Carl von Ossietzky von Siemens übernommen, da stieg Krüger ins Management auf. Und als die Produktion Mitte der neunziger Jahre in die Tschechische Republik ausgelagert werden sollte, konnte er die Firma übernehmen. Vergangenen Dezember hat er sich aufs Altenteil zurückgezogen.

Krügers Geschichte zeigt, dass es auch in den neuen Ländern eine Zeit gab, in der man ohne eigenes Vermögen etwas aufbauen konnte. Sie erzählt von Ehrgeiz, sozialem Bewusstsein, Sturheit und Mut, also den charakterlichen Grundierungen ostdeutschen Unternehmertums. Anders als man denken könnte, haben Nachwendegründer wie Krüger damals nicht nur aus der Not heraus gehandelt. Sie haben vielmehr begriffen, welche einmalige Gelegenheit sich ihnen bot.

Inzwischen stehen sie alle vor der gleichen Schwierigkeit wie Krüger vor ein paar Jahren. Die Gründer erreichen das Rentenalter und tun sich schwer damit, ihre Firmen an Nachfolger zu übergeben. Sie wissen, dass der Rückzug für sie persönlich ein ebenso harter Einschnitt sein wird wie das Jahr 1989. Schon wieder steht ihr Lebenswerk auf dem Prüfstand, wird evaluiert und kritisiert; und schon wieder geht es um Geld, das im Osten noch immer nicht so leicht aufzutreiben ist.

"Wenn die Mittelständler ihre Firmen sozusagen mit ins Grab nehmen, bricht uns im Osten das wirtschaftliche Fundament weg", sagt Günter Bruntsch, Präsident des Industrieclubs Sachsen. Deshalb haben die Industrie- und Handelskammern mit Banken und den Wirtschaftsministerien Programme aufgelegt, um die "Nachfolgeprozesse" zu moderieren. Auch Jens Krüger hatte zwischen 2007 und 2011 Berater im Haus. Sein ursprüngliches Ziel war es, die Firma an seinen Nachfolger zu verkaufen. Er wollte keinen Manager installieren, sondern einen Unternehmer finden, der die Firma in seinem Sinne weiterführen würde. "Krüger hat nach einem neuen Krüger gesucht", sagt Heike Brembach, die den Firmenchef und seine Mitarbeiter in den entscheidenden Phasen zusammen mit einer Kollegin gecoacht hat. So hart es klinge: Ihre Aufgabe sei es gewesen, Krüger überflüssig zu machen.

"Die Abgewickelten" – auch so nennt ein Soziologe Krügers Generation

Damit ein Betrieb ohne den allmächtigen Patriarchen funktionieren könne, müsse er von Grund auf neu organisiert werden: Wer kann was? Wer will was? Und warum hat er sich bisher nie getraut, das zu sagen? Diesen Fragen, sagt die Beraterin, stellten sich viele Firmen in ganz Deutschland, wenn der Seniorchef abtrete. In den neuen Ländern komme noch etwas hinzu: eine spezifisch ostdeutsche Unternehmenskultur, die stark an die alte Kommandowirtschaft erinnere. Außerdem sitze bei der Belegschaft die Angst tief, ohne den väterlichen Chef ein zweites Mal von vorne beginnen zu müssen. Brembach, die aus Ost-Berlin stammt, spricht von "Biografiearbeit". Bei Jens Krüger und seinen Mitarbeitern sei das der heikelste Part gewesen.

Krüger gehört zu jener Generation, die der Berliner Soziologe Wolfgang Engler "die Abgewickelten" nennt. Sie waren bei der Wende um die 40 Jahre alt und gerade dabei, verantwortungsvolle Posten in Wirtschaft oder Gesellschaft zu übernehmen; sie konnten sich aber nur schwer auf die neue Werte- und Hackordnung einlassen. Krüger erinnert sich mit gemischten Gefühlen an das erste Zusammentreffen mit den neuen Eigentümern aus Süddeutschland. "Sie haben hier 40 Jahre lang improvisiert", hieß es, "jetzt sollen sie richtig arbeiten." Er habe sich Mühe geben müssen, darin keine Demütigung zu sehen, sagt Krüger.

Denn Improvisation war seine Stärke. Im VEB war er einst zuständig für die Wartung von Maschinen, die auf klandestinem Weg aus dem kapitalistischen Ausland in die DDR gelangt waren. Es fehlten Bedienungsanleitungen und Patentlösungen, um sie in die volkseigene Produktion zu integrieren. Was kaputt ging, musste mit Bordmitteln repariert oder ohne Anleitung neu hergestellt werden.

Krüger hatte Glück: Die Siemens-Leute fanden Gefallen an ihm, wegen seiner Fähigkeiten, aber auch, weil er nie in der Partei gewesen war und, wie er selbst sagt, einen "kleinbürgerlichen Hintergrund" hatte. Sein Vater hatte in Kleinmachnow ein kleines Fuhrunternehmen besessen. Bis heute erinnert sich Krüger daran, wie sein Vater ihn in der Nachkriegszeit einmal aufgefordert habe, allein einen Lastwagen zu beladen. Für einen Schuljungen war das eigentlich nicht zu schaffen, doch er fühlte sich bei der Ehre gepackt. Und so wie er seinem Vater damals gezeigt hat, dass selbst ein Achtjähriger einen Lkw füllen kann, hat er den neuen Herren bewiesen, dass ein 44 Jahre alter DDR-Bürger sich im Kapitalismus zurechtfindet.

Als er schließlich den Auftrag erhielt, aus seiner alten Brigade jene Leute auszuwählen, die übernommen werden sollten, empfand er das als Befreiung. Endlich musste er keine politischen Rücksichten mehr nehmen, endlich ging es nur noch um gute Arbeit, Qualität, Produktivität. Allerdings: Seine Frau, die ebenfalls im VEB gearbeitet hatte, musste sich einen neuen Job suchen; die Tochter, die noch bei ihnen lebte, folgte ihrer Schwester in den Westen. Und dennoch: "Man hat damals nach vorne geschaut", sagt Krüger. Er hat sogar noch nach vorne geschaut, als Siemens nach ein paar Jahren die Firma veräußerte und der Kaufinteressent gleich ankündigte, die Produktion ins Ausland zu verlagern – "oder haben Sie Interesse zu übernehmen?" Krüger weiß bis heute nicht, wie ernst die Frage gemeint war. Seine Antwort war es in jedem Fall.

Seine Frau hielt ihn für wahnsinnig. Freunde rieten ab. Wie er sich das vorstelle? Ganz ohne Erfahrung und vor allem: ohne Geld. Wie die meisten DDR-Bürger waren die Krügers nach der Währungsunion mit 4000 D-Mark, dem maximalen Umtauschbetrag für Ehepartner, ins neue Leben gestartet. Als Sicherheit genügte dies keiner Bank. Vom Wirtschaftsministerium gab’s zwar warme Worte, aber keine Bürgschaft. "Doch wenn ich mir was vorgenommen habe, gehe ich mit dem Kopf durch die Wand", sagt Krüger. Nachdem er schließlich in der Firmenzeitung einen Beitrag über ein Management-Buy-out in Nordrhein-Westfalen gelesen hatte, telefonierte er sich so lange durch die Siemens-Hierarchie, bis er in München einen Manager an der Strippe hatte, der sich mit diesen Dingen auskannte.