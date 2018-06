Am Samstag, 10. November, genau um 10 Uhr war die ZEITmagazin-Uhren-Schatzsuche beendet. Am Ende entschied das Los: 31 Leserinnen und Leser hatten richtig erraten, dass sich die gesuchte Sage um die Heinzelmännchen zu Köln dreht, sie hatten sich am Heinzelmännchen-Brunnen in der Nähe des Kölner Doms eingefunden. Gewinner der Zenith El Primero Pilot Doublematic im Wert von 9900 Euro ist der 24-jährige Kölner Student Jürgen Klöckner.

Die Mutter einer seiner WG-Mitbewohnerinnen hatte ihm die Lösung geflüstert: »Der siebten Todsünde machten sich jene Wichte nicht schuldig, die in Nacht und Nebel die Stadt durchstreiften. Nur ihr Abgang, der war derart ungraziös, dass sie mitsamt Mützen für immer verschwanden«, lautete unser Text im ZEITmagazin Nr. 46. Das Gegenteil der siebten Todsünde ist der Fleiß, und die fleißigen Wichte sind die Kölner Hausgeister, die der Legende nach mit Radau verschwanden, nachdem eine Schneidersgattin versucht hatte, ihnen mit ausgestreuten Erbsen auf die Spur zu kommen. Danke an alle, die mitgemacht haben.

Die anderen Lösungen:

Bulgari Octo: Turmspitze des Alten Peter, München

Rolex Datejust II: Bahkauv-Brunnen, Aachen

Montblanc TimeWalker Chrono Voyager: Drachenfels, Siebengebirge

TAG Heuer Carrera Calibre 17: Donaubrücke, Regensburg

Hermès Montre Arceau: Minser Seewiefken, Minsen im Wangerland

Ulysse Nardin Sonata Streamline: Rissener Heide, Hamburg

Carl F. Bucherer Manero CentralChrono: Fingerabdruck August der Starke, Dresden

Cartier Tank Anglaise: Starnberger See bei Possenhofen

Piaget Gouverneur: Siegfried-Brunnen bei Grasellenbach

Chanel Montre J12 Chromatic: Burg Hardenstein bei Witten-Herbede

Maurice Lacroix Eliros Ladies Date: Schöner Brunnen, Nürnberg

Omega Constellation: Kussnische in der Ehrenburg, Brodenbach

Vacheron Constantin Malte kleine Sekunde: Katharinenlinde, Neckarthal

Hublot King Power FC Bayern München: Felsenmeer im Odenwald

Seiko Grand Seiko: Schlangenstein im Ilmpark, Weimar

Glashütte Original Senator Observer: Blautopf in Blaubeuren

IWC Fliegeruhr Chronograph: Elwetritsch-Brunnen, Neustadt an der Weinstraße

Wempe Chronometerwerke: Teufelsgitter, Nikolaikirche Wismar

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day: Loreley-Felsen, Mittelrheintal bei Sankt Goarshausen

Nomos Ludwig Oberlehrer: Roßtrappe im Harz; Rado D-Star Automatic: Minneburg im Neckartal

Patek Philippe Grand Complications: Grunewald, Berlin

Louis Vuitton Tambour Forever céramique noir: Hockendes Weib, Dörenther Klippen bei Ibbenbüren.

Die vollständigen Auflösungen mit allen Sagen finden Sie unter http://blog.zeit.de/zeitmagazin.