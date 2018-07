Da ist es wieder, das Gespenst vom großen Moralverstoß im Pop. Es geht um den Soul-Altmeister Xavier Naidoo und die Rap-Koryphäe Kool Savas – zusammen kurz Xavas. Im Video wirken Xavas alles andere als verboten: Norwegerpullis, heroischer Durchhaltewille, Felsen in der Brandung. Was will man mehr.

Einige Textzeilen bescherten den beiden jetzt allerdings ein Ermittlungsverfahren, die Parteijugend der Linken (Solid) hatte geklagt. Stein des Anstoßes: das Thema Pädophilie. »Ich schneid euch jetzt mal die Arme und die Beine ab, und dann ficke ich euch in den Arsch, so wie ihr es mit den Kleinen macht«, heißt es auf dem jüngst erschienenen Album. So weit, so krass. Suggestiv geht es weiter: »Warum liebst du keine Möse, wo jeder Mensch doch aus einer ist?«

Für Josephine Michalke ein klarer Fall von Homophobie. »Statements werden nicht belanglos, nur weil dahinter ein Beat läuft«, sagt die 21-jährige Bundessprecherin der Solid. Gerade jemand wie Naidoo müsse man aufgrund seines kritischen Anspruchs mit Vorsicht genießen. Tatsächlich erinnern die Texte des bekennenden Christen eher an reformpädagogische Läuterungsrhetorik, kritisch oder widerborstig ist da wenig. Savas hingegen inszenierte sich von Beginn an als Bad Boy. »Mein Style ist wie Aids und trifft als Allererstes schwule Crews«, so hallte die eisklare Stimme schon 2000 wider. Inzwischen hat sich der »King of Rap« von den Westberlin-Maskulin-Kollegen verabschiedet. In einem Song von 2012 erklärt Savas, er sehe sich mehr »zwischen Hesse und Brecht im Hugendubel«.

Auf die neuesten Anschuldigungen hin beteuern Xavas nun, man habe Pädophilie und Homosexualität in keiner Weise gleichsetzen wollen. Was bleibt, ist also das Konsens-Schreckbild vom Kinderschänder, der unsere ansonsten so heile Welt gefährdet. Interessanter, als Naidoos und Savas’ vermeintlicher Schwulenfeindlichkeit auf den Zahn zu fühlen, scheint die Frage zu sein, wie offen Hip-Hop heute überhaupt sein kann. Dem Fußball vergleichbar, hat man es mit einem Metier zu tun, das sich am Genre-Ideal proletarischer Männlichkeit orientiert und sich dem auch gelegentlich versichern muss. Wobei man bei gewissen Szeneritualen fast auf falsche Gedanken kommen könnte: Männer, die stundenlang zusammensitzen, sich Reime ausdenken, Graffitis malen und Tänze erfinden – klingt eigentlich gar nicht so hart, oder?

Ist es aber. Denn Hip-Hop will beides sein, Sprachrohr infantiler Rebellion und Stimme des Prototyps »realitätserprobter Streetworker«. Wo die Jungs mit ihren gereimten Schlagwörtern alles kaputt hauen, machen andere längst Geld mit der Kunst, wissen es also besser. In jedem Fall sind Rapper von sich selbst überzeugt, da geht es viel um männliche Selbstermächtigung und Unterwerfungsmetaphern à la Ich-ficke-euch-alle.

Gegenläufige Trends zur verstaubten Lyrik starker Männer zeichnen sich gerade in den USA ab. Frank Ocean, Teil der per se inkorrekten Odd-Future-Bösewichte, outete sich als bisexuell. Superstar Jay-Z unterstützte Obamas Vorstoß zur Homo-Ehe. Und in New York stellt Mikky Blanco Genrestandards auf den Kopf, vereint konkurrenzbetonten Battle-Rap mit Drag. Als Rap-Queen in Frauenkleidern spielt er (sie) ein entlarvendes Spiel mit Fremdzuschreibungen. Die Spielregeln sind nicht neu. Schon schwarze US-Rapper der alten Schule wussten den »Nigger« von der rassistischen Demütigung zur szeneinternen Sympathieformel umzumodeln.

Zu erkennen, dass es zuweilen auch im Hip-Hop durchaus emanzipiert zugeht, erfordert, sich auf seine dreckigen und mehrdeutigen Codes einzulassen und sie lesen zu lernen. Rap auf den bildungslinken Moralkatalog festnageln zu wollen, erscheint hilflos. Daran krankt auch die Kritik der Solid an Xavas – sie bleibt letztlich so konservativ und ironiefrei wie die Interpreten selbst.