In jeder Hinsicht ist Aufklärung ein Hoffnungsbegriff. Er besagt, dass das Dunkle dem Hellen weichen muss, die Konfusion der Klarheit, die Ahnungslosigkeit der Erkenntnis. Aufklärung verspricht dem Menschengeschlecht Fortschritt. Darüber herrscht – sogar im Vatikan – Einigkeit. Leichte Differenzen stellen sich nur ein, wenn es um die Frage geht, wer von wem worüber aufgeklärt werden soll. Das gilt es abzuklären. Gar nicht abgeklärt waren die Reaktionen auf eine Aufklärungsbroschüre für den Schulgebrauch, die jüngst erschien. Die klassische Familie fände darin noch seltener Erwähnung, als sie im realen Leben anzutreffen sei. Im Gegensatz dazu würden alle jene perversen Lebensformen bevorzugt beschrieben, die außerhalb des katholischen Verhaltenskodex liegen. Mithin: Teufelszeug. Was war passiert, dass das aufrechte Dutzend der Tugendwächterei so in Rage geriet? Hinter dem nicht ganz so originellen Wortspiel im Titel (Ganz schön intim) verbirgt sich sehr origineller Inhalt. Homosexuelle und heterosexuelle Strichmännchen tummeln sich in politisch korrekter Ausgewogenheit. Besonders die masturbierenden Strichmaxeln müssen für die Zeichner eine enorme künstlerische Herausforderung dargestellt haben. In lustigen Übungen werden Geschlechtsteile anschaulich nach der Methode Punkti-Punkti, Strichi-Strichi dargestellt, während ein Orgasmus mit den Worten »ganz schnell eine Rutsche hinunterrutschen« zutreffend beschrieben wird. Und was ist ein »Mub«? Richtig, ein Mix aus Mädchen und Bub. Das alles ist als Lehrbehelf für Pädagogen gedacht. Die wirklich interessante Frage blieb in der Diskussion allerdings bislang unerwähnt: Warum werden Lehrkräfte über Unterrichtsinhalte mithilfe von Strichmännchen aufgeklärt? Und darf dieser Aufklärungsansatz auch auf andere Gebiete ausgeweitet werden? Etwa auf die Politik. Ein Strichmännchen steckt einem anderen viel Geld in die Tasche und bekommt dafür ein schönes Strichhaus. Damit wäre plötzlich allen Parlamentariern klar, was Korruption bedeutet.