Für Nouriel Roubini ist Pessimismus ein Geschäftsmodell. Der Starökonom aus New York sah die große Krise kommen, als alle noch an immerwährendes Wachstum glaubten. Seither geben die Leute viel Geld aus, um seine Untergangsvisionen zu hören.

Umso interessanter, wenn Roubini eine positive Botschaft zu verkünden hat. Wie am Montag dieser Woche. Da sagte er der italienischen Zeitung La Repubblica, die Lage in Europa habe sich "spürbar verbessert". Das Vertrauen der Investoren kehre zurück.

Dabei war es eigentlich alles andere als eine gute Woche. Griechenland erhält wieder einmal weiteres Geld , aber ein dringend benötigter Schuldenerlass scheiterte am Widerstand der Deutschen. Der Europäische Gerichtshof schmetterte eine Klage gegen den Rettungsfonds ESM ab. Doch am Freitag wurde ihm von der Ratingagentur Moody’s die Top-Bonitätsnote entzogen . Jetzt brauchen auch noch Spaniens Banken frisches Geld .

Und doch gibt es gute Gründe, warum "Dr Doom", so Roubinis Spitzname, nun auf einmal Optimismus verbreitet: Die Anzeichen mehren sich, dass Europa auf dem richtigen Weg ist.

Man kann sie erkennen, wenn man Leuten wie Andrew Bosomworth zuhört. Bosomworth ist Deutschlandchef des amerikanischen Investmentgiganten Pimco, der knapp 2000 Milliarden Dollar verwaltet. Als die Politik die Krise noch leugnete, zog sich Pimco bereits aus Südeuropa zurück. Und steigt jetzt wieder ein. Das Engagement in Spanien und Italien werde "vorsichtig" hochgefahren, sagt Bosomworth. Die Amerikaner – sie glauben offenbar wieder an Europa.

Sie sind nicht die Einzigen. Nach Berechnungen der Commerzbank ist im Sommer erstmals seit eineinhalb Jahren wieder per Saldo Privatkapital in die Krisenländer geflossen. Damit müssen weniger Mittel über die Rettungsschirme mobilisiert werden – zur Erleichterung vor allem der Bundesregierung, die die Deutschen zumindest bis zu den Wahlen im September des kommenden Jahres nicht mit neuen unpopulären Hilfsgesuchen belästigen will.

Die Krisenländer sind vorangekommen

Beispiel Italien : Zwischen Juli und September wurden im Schnitt 11,5 Milliarden Euro pro Monat in das Land gebracht. In der Folge mussten sich Italiens Banken weniger Geld bei der Europäischen Zentralbank borgen. Das Volumen der ausstehenden Notenbankkredite in Südeuropa insgesamt ist seit dem Höchststand vom Mai um 81 Milliarden gefallen – auf zuletzt 784 Milliarden Euro. Nach Einschätzung von Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank, hat vor allem EZB-Chef Mario Draghi die Wende erzwungen. Seine Ankündigung im Sommer, er werde einen Kollaps der Währungsunion verhindern, habe bei den Investoren "Eindruck gemacht".

Zugleich sind die Krisenländer beim Umbau ihrer Wirtschaft vorangekommen. Die wurde vor der Krise von einem aufgeblähten Inlandsgeschäft am Laufen gehalten – vor allem in Spanien und Italien, wo ein Immobilienboom den Konsum anheizte. Nun werden von Lissabon bis Dublin Kosten gesenkt und neue Produkte auf den Markt gebracht. Das stärkt den Export und schafft die Voraussetzungen für ein gleichmäßigeres Wachstum.

Irland konnte die Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen um neuneinhalb Prozent gegenüber dem Höchststand vor Ausbruch der Finanzkrise steigern, Spanien schaffte ein Plus von sieben Prozent und Portugal eines von gut sechs Prozent. Die Griechen tun sich mit dem Exportieren immer noch schwer, schließlich fehlt dem Land ein industrieller Kern. Doch es ist gerade dabei, sich gewaltige Kostenvorteile zu verschaffen.Allein in diesem Jahr werden die Lohnkosten je Produktionseinheit nach Schätzungen der EU-Kommission um 8,6 Prozent fallen.