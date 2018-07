Die Geschichte vom Pferd ist eine der kurioseren Geschichten, die Lord Leveson in den letzten zwölf Monaten zu hören bekam. Dabei geht es um das pensionierte Polizeipferd Raisa, um Rebekah Brooks, die ehemalige Chefredakteurin von Sun und News of the World, und um den britischen Premierminister David Cameron. Als er noch Oppositionsführer war, ging Cameron am Wochenende dann und wann mit seiner alten Freundin Rebekah ausreiten, und dafür lieh sie ihm die alte Stute, die sie von Scotland Yard bekommen hatte.

Selbst für eine knorrige und standhafte Demokratie wie die britische ist die Beziehung zwischen Presse, Politik und Polizei, die Richter Leveson hier aufgedeckt hat, eindeutig zu eng. Umso mehr, wenn dahinter ein einziger Mann steht. Ein Journalist und Medienunternehmer, der in den letzten vierzig Jahren zu einem der mächtigsten Männer der Welt wurde und mit seinen britischen Zeitungen die gesamte politische Elite des Landes gebückt vor sich hertrieb. Wenn der Premierminister seine SMS an Rebekah Brooks mit "Küsschen, Küsschen" unterschrieb, dann nicht zuletzt deswegen, weil Rupert Murdoch ihr seinen Mantel der Macht umgehängt hatte. Und wenn auffallend viele führende Polizeibeamte nach ihrer Pensionierung einen Beratervertrag von Brooks und ihren Kollegen bekamen, dann waren die quasi konstitutionell festgelegten Machtverhältnisse im Staat nicht mehr im Lot.

Zu diesem Schluss kam auch Leveson, der letzte Woche die Arbeit eines Untersuchungsausschusses zu den Praktiken und der Ethik der britischen Presse mit einem Abschlussbericht zu Ende brachte. Auslöser für den Leveson-Ausschuss war der in vieler Hinsicht erschütternde Lauschangriff-Skandal von Murdochs Journalisten. Jahrelang hatten Reporter der News of the World und der Sun die Handys von mehr als 700 Politikern, Prominenten und Opfern von Gewaltverbrechen regelmäßig abgehört, um ihre Leser mit immer schmutzigeren Enthüllungsschlagzeilen zu füttern. Rebekah Brooks, die in jener Zeit Chefredakteurin war, und fünfzehn ihrer ehemaligen Kollegen stehen mittlerweile unter Anklage. Darunter auch Andy Coulson, der Chef von David Camerons Presseabteilung in der Downing Street war.

Am Ende stellt sich die Frage, wie es einem einzigen Mann gelingen konnte, von seinem Wohnsitz New York aus einem beachtlichen Teil der britischen Medien ihre journalistische Integrität und moralische Verantwortung auszutreiben. Denn im Kampf um die Auflage bedienten sich viele Boulevardtitel krimineller Recherchemethoden für den Profit, nicht nur die Blätter Murdochs. Und was sagt eine solche Verrohung über eine Gesellschaft aus, wenn die Annahme stimmt, Massenmedien als Spiegel ihrer Leser zu betrachten?

Wenn man so will, haben die Briten es Rupert Murdoch sehr einfach gemacht. Als er 1969 die Sun und ein Jahr später die News of the World kaufte, befand er sich in einer Position, die dem 81-Jährigen bis heute am liebsten ist: Er war der Außenseiter. Das adelige Medienestablishment der Fleet Street behandelte den australischen Neuankömmling mit Herablassung, und er hatte nie die Ambition, dazuzugehören. "Rupert ist der Inbegriff des Machtmenschen", sagt der Veteran der britischen Medienlandschaft Andrew Neil, der lange für Murdoch gearbeitet hat. "Und er verschaffte sich seine Macht dadurch, dass es bei ihm im Abseits immer aufregender war als überall sonst." Auf dem Höhepunkt der gesellschaftlichen Umbrüche der sechziger Jahre, die sich in Großbritannien mit Popmusik und hochgerutschten Rocksäumen vollzogen hatten, bot Murdoch der emanzipierten Masse einen neuen Boulevardjournalismus. Anstatt ihre Leser mit bürgerlichen Konventionen zu belehren, bedienten die Sun und die News of the World deren Lust auf Sex, Alkohol und Populäres ganz unverhohlen. Murdoch wurde zum Vertreter der Mehrheit gegen das Establishment. Hier zählt Gegnerschaft mehr als Kooperation, und Politik wird am besten durch Feindbilder vermittelt. Als Gewerkschaftsbosse während der Wirtschaftskrise Mitte der siebziger Jahre auf ruinösen Lohnforderungen bestanden, wurde aus Murdochs Konzept politische Realität. Bald drohte der Wirtschaftsbankrott, und die Gesellschaft war so tief gespalten, dass im Winter 1978 nicht einmal die Totengräber mehr zur Arbeit erschienen.

Die Zeit war reif für die politische Übermutter Margaret Thatcher. Sie entmachtete die Gewerkschaften und entfesselte das Kapital. Das war Politik nach Murdochs Geschmack. 1981 kaufte er die hochdefizitäre Times und Sunday Times und machte aus seiner Zeitungsgruppe News International ein Vehikel für gezielte politische Propaganda. "Rupert war schon immer ein äußerst politischer Medienunternehmer", sagt Andrew Neil. "Aber als Thatcher an die Regierung kam, merkte er, dass er ganz unmittelbar Teil des politischen Systems werden konnte." Mit der Schließung von Kohlegruben, Hüttenwerken und Schiffswerften versanken ganze Landstriche in der Arbeitslosigkeit. Soziale Unruhen wurden zur Gewohnheit, und der politische und öffentliche Diskurs wurde schärfer. Gewerkschaftszeitungen wünschten Margaret Thatcher den Tod, die Sun verglich den Arbeiterführer Arthur Scargill mit Hitler. "Rupert und seine Zeitungen waren uns durchaus eine Hilfe", schrieb Thatcher später. Diese Art von Machojournalismus lieferte Auflage und freien Zugang zur Machtzentrale in der Downing Street. Dreißig Jahre später urteilt Richter Leveson, dass hier eine Beziehung zwischen Presse und Politik entstanden sei, "die nicht im öffentlichen Interesse ist".

Für Murdoch selbst machte sein Aufstieg zur grauen Eminenz der britischen Politik freilich viel Sinn. Zu seinem Unternehmen gehörten nun über hundert Zeitungen und Magazine, das Hollywood-Studio 20th Century Fox und Fernsehsender auf der ganzen Welt. "Das war kein normaler Arbeitgeber mehr", beschreibt es Andrew Neil. "Schon damals galt: wer für Rupert arbeitet, ist nicht Angestellter, sondern Untertan im Reich des Sonnenkönigs. Hier dreht sich alles um ihn. Er verteilt die Macht. Er herrscht über große Distanzen durch Autorität, Loyalität und Furcht. Er kann ebenso gutmütig sein wie unbarmherzig, darüber entscheiden seine Interessen."