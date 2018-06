Ganz ruhig! Unsere Geschichte spielt in Mecklenburg. Da geht die Welt bekanntlich fünfzig Jahre später unter. Also reist man dorthin stilgerecht mit der Entschleunigungsoffensive der Deutschen Bahn: per Schienenersatzverkehr. Stundenlang trödelt der Bus über die Dörfer. In Neustrelitz erwartet uns ein energischer Mann. Und plötzlich geht es, heidewitzka, im Sportflitzer über Land...

Horst Forytta heißt der Mann, 1953 in Düsseldorf geboren. Einst war er Chef eines Architekturverlags. Er ackerte durch 14-Stunden-Tage, er nährte sich von Kaffee und Zigaretten. Gattin Sonja eilte als Exportkauffrau durchs internationale Leben. Beider Traum war ein Ferienhaus in Frankreich. Sie entdeckten es in der Vendée. Daselbst befiel sie Rilkes Seufzer: Du musst dein Leben ändern. Sie verkauften ihre deutsche Habe und stiegen aus. Doch das feuchte Atlantikklima ging auf die Knochen.

Da sahen sie im NDR einen Bericht über verwaiste mecklenburgische Herrenhäuser. Horst Forytta flog gen Terra incognita und entdeckte im Dörflein Marihn ein heruntergewohntes Junkerschloss, das nach 1945 volkseigen geworden war. Zunächst hatte es Flüchtlinge beherbergt, dann auch Kindergarten, Konsum, Bürgermeisterei und Eier-Ankaufstelle. Die 89er Zeitenwende leerte den Kasten, den das Dorf mangels Geld nicht restaurieren konnte. Marihn suchte einen Käufer, Forytta ein Haus. Man wurde handelseinig.

Doch Mecklenburg war kulinarisch öde. Nicht sanfte Landwirtschaft und Bauernmarktidyll fanden Foryttas vor, sondern Agrarindustrie und Monokultur mit Pestiziden. Zudem kommunizierten die Hiesigen höchst sparsam. Einwortsätze!, stöhnt der eloquente Forytta. Andere West-Zuzügler, meist repatriierter Adel, erwiesen sich als Dünkelbonzen.

All das entmutigte Forytta nicht. Ihn hatte nur erstaunt, dass Marihn ihm, dem ersehnten Käufer, ein Nutzungskonzept abverlangte. Das Dorf war aus Erfahrung skeptisch. Vielfach ergatterten nach der Wende solvente Wessis Mecklenburger Herrenhäuser und ließen sie weiter rotten. Forytta erklärte, er wolle seinen Besitz bewohnen. Die restlichen der 37 Räume würden chambres d’hôtes – auf gut Deutsch: Bed & Breakfast. Er werde seinen Besitz einzäunen und zum Park machen – zum »Garten von Marihn«. Und auch das Dorf werde profitieren. Marihn mit seinen 260 Einwohnern solle Deutschlands kleinste Cittaslow werden.

Cittaslow? Als Dorf?

Es geht dabei, erklärt Forytta, um Lebensqualität, Nachhaltigkeit, saubere Ernährung. Die Obergrenze liegt bei 50.000 Einwohnern, nach unten gibt’s keine Begrenzung. Das Konzept wurde von der Gemeinde ohne Gegenstimme akzeptiert. 2007 kam die Citta- slow-Prüfkommission und erkannte uns an.

Links der Bundesstraße 92 erscheint ein buntes Gehäuslein, die Bushaltestelle von Marihn, besprayt mit dem Cittaslow-Emblem: einer Schnecke, die auf ihrem Rücken ein Städtchen befördert. Rechts biegt die Dorfstraße ab; seit 2012 heißt sie Rosenallee. Am Ende der Marihner Magistrale prangt das weiße Herrenhaus. Sonja Forytta empfängt im Salon. Eine Haushilfe serviert Kaffee und Käsekuchen. Auf der Schwelle schnarcht die betagte Labrador-Bernhardinerin Speedy.

Sonja Forytta stammt aus Bamberg. Der Fortzug aus Frankreich fiel ihr schwer. Von 20 Prozent Arbeitslosen hatte sie gehört und sich vor Frustvolk geängstigt. Doch die Menschen hier seien sehr nett.

Keine Nazis?

Als Touristikerin tut es mir leid, dass dieses Problem so hochgespielt wird. Wenn ich es nicht lese, dann begegne ich dem nicht.

Auf dem Teterower Markt habe ich eine rechtsradikale Versammlung erlebt, sagt Horst Forytta. Puh, schlimm, wie in den dreißiger Jahren.