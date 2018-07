Die Firma Rohr-Wurm hat ein paar Detektive angeheuert, um bei der Konkurrenz den Verlauf der neuen Pipeline herauszufinden. Mit einem Metalldetektor konnten diese am Rand des Areals an einigen Stellen Messungen durchführen, um herauszufinden, wie viele der Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von der Pipeline belegt sind. Dies sind die Ergebnisse:

Herr Rohr: "Die werden nicht so blöd gewesen sein, dass sie die Pipeline so gebaut haben, dass diese sich selbst berührt!"

"In der Tat: Selbst wenn sie sich diagonal berühren würde, wäre das noch zu gefährlich!", erwidert Herr Wurm.

Wie verläuft die Pipeline?

Lösung aus Nr. 49:

Lena: lila Hose, rotes T-Shirt, weiße Socken; Caro: pinkfarbener Rock, gelbes Sweatshirt, gestreifte Stocken; Maja: Jeans, blaues T-Shirt, rote Socken; Tim: Strampelhose, weißes Hemd