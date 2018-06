Die Mode ist ein Metier, in dem besonders viele Küsschen verteilt werden. Alle sind immer mehr als glücklich, einander zu sehen, und können es kaum erwarten, einander wieder zu treffen. Jeder ist so was von freundlich mit dem andern, dass es eigentlich kaum auszuhalten ist. Interessanterweise sind aber alle Erfolgsgeschichten der Mode von bitterster Konkurrenz geprägt. Schon als Mode überhaupt erst begann, Mode zu sein, hasste man einander nach Kräften. Unterschiedliche Kleidungsstile schlossen einander so kategorisch aus, als handele es sich um Religionen mit unvereinbaren Gegensätzen.

Zum Beispiel die Konkurrenz zwischen Madeleine Vionnet und Coco Chanel . Vionnet ließ sich von der Silhouette griechischer Statuen inspirieren und feierte mit fließenden Stoffen die natürlichen Körperformen der Frau. Von den wie Uniformen geschnittenen Kostümen einer Coco Chanel hielt Madame Vionnet nichts. Noch größer allerdings war die gegenseitige Ablehnung von Coco Chanel und Elsa Schiaparelli. Letztere orientierte sich am Dadaismus und pflegte in der Mode einen surrealistischen Stil.

Erst viel später gab es in Paris ein vergleichbares Konkurrenzverhältnis – nämlich das von Karl Lagerfeld und Yves Saint Laurent in den siebziger Jahren. Auf der einen Seite der entschlossene und hünenhafte Macher Lagerfeld, auf der andern der androgyne, verletzliche Saint Laurent. Durch die Konkurrenz entstand eine Spannung, die der Mode enorme Kraft gab.

Dann passierte eine Weile nichts, doch seit diesem Frühjahr hat die Mode ein neues Gegensatzpaar: Raf Simons und Hedi Slimane . Der eine ist Chefdesigner von Dior geworden, der andere von Yves Saint Laurent. Ihre Premieren-Auftritte folgten im September im Abstand nur weniger Tage. Simons präsentierte bei Dior einen neuen glamourösen Minimalismus. Slimane schloss bei Yves Saint Laurent, das er kurzerhand in Saint Laurent Paris umbenannt hatte, an die wilde Anfangszeit der Marke an und zeigte einen kalifornisch angehauchten Rock-Schick.

Und Karl Lagerfeld demonstrierte in einer Chanel-Schau, in der er das Grand Palais mit riesigen Windrädern füllte, wer nach wie vor der König von Paris ist.

Selten hat die Mode so schön alles gegeben. Und es wurde wie immer viel geküsst.