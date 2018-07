Kinder lieben Geschenke. Vor allem zu Weihnachten. Das weiß auch Amazon. Und weil Amazon sich gerne als gütiger Geschenkeweihnachtsmann ausgibt, hat es ein neues Angebot im Gepäck, das zunächst einmal die amerikanischen Kinderherzen – und damit natürlich nicht minder auch die ihrer Eltern – höherschlagen lassen soll. Wenn sie sich für das Amazon-Tablet Kindle Fire entscheiden, werden sie mit einem prall gefüllten Sack an sogenanntem Content belohnt: mit Tausenden von E-Books, Filmen, Computerspielen, TV-Serien und Apps, ausgewählt für Kinder zwischen drei und acht Jahren. Das kulturelle Winterwunderland mit Disney-Filmen, Bob dem Baumeister und der Sesamstraße öffnet seine Tore auf dem Kindle Fire, sobald die Eltern die App Kindle FreeTime Unlimited installieren und dafür einen lächerlich kleinen Obolus bezahlen: Eine monatliche Flatrate kostet für ein Kind 4,99 Dollar, ein Familien-Abo gibt’s für 9,99 Dollar.

Das Erstaunliche an dem Angebot ist nicht, dass Amazon Kinder für sich entdeckt. Dass die Kleinsten möglichst früh und möglichst positiv mit den eigenen Produkten in Berührung kommen, ist für jedes Unternehmen entscheidend. Was den neuen Vorstoß so frappierend macht, ist etwas anderes: Amazon weitet seine Billiglogik auf die Inhalte aus. Waren es bislang nur die Geräte, die sie für Spottpreise verkauften, werden jetzt auch Bücher, Filme und Spiele verramscht.

Amazon bleibt sich damit zwar treu: In den USA, wo es keine Buchpreisbindung gibt, drückt der Konzern die Preise brutal und verkauft Bestseller fürs Kindle für bis zu vier Dollar billiger, als es Buchläden tun können. Allerdings kostet das einzelne Buch dann meist immer noch 9,99 Dollar. Was mit der Flatrate passiert, ist nun eine völlige Erosion der Preise und eine Implosion dessen, was uns Bücher, Filme, Lieder wert sind.

Amazon rückt so bedrohlich nahe an die Gratis-Downloads im Netz und übernimmt die Verkaufstaktik von Firmen wie Spotify: Beim Internet-Streaming-Dienst kann jeder Kunde für 9,99 Euro im Monat auf all seinen Geräten aus Millionen von Liedern auswählen. Die Interpreten bekommen weniger als einen Cent, wenn einer ihrer Songs angehört wird.

Marxisten könnten jetzt sagen: So schlimm ist das doch gar nicht, endlich wird die schon immer verlogene Markt-Kunst-Bindung aufgelöst. Aber die perfide Amazon-Logik läuft auf etwas anderes hinaus, auf die völlige Entwertung des Kulturprodukts. Denn sie heißt, zugespitzt formuliert: Scheiß auf die Bücher, Filme und Spiele. Wir benutzen sie nur, um die Leute in unseren Verwertungskreislauf reinzuziehen. Die wirklichen Gewinne machen wir dann mit Kühlschränken und Waschmaschinen.