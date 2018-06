Diesseits der Sahara bietet die E45 zwischen Cesena an der oberen rechten Seite des italienischen Stiefels und der Stadt Orte im Latium die beste Teststrecke für ein SUV. Diese Autobahn ist gebührenfrei und damit ein Waisenkind des Staates: eng und holprig, kurven- und hindernisreich. Der Q3 nimmt nicht alle Querrillen so elegant wie ein italienischer Tenor die Tremolos, das GPS stottert bei den Umleitungen über die Eselskarrenwege durch die Berge. Aber die perfekten Sitze fangen alles wieder auf, genauso wie die muskulösen Bremsen, wenn der Vordermann ohne Blinken die Spur wechselt.

Die 850 Kilometer von München bis Umbrien schafft man im Q3 2.0 TDI in einer komfortablen Etappe; hätte man das Gaspedal zarter bedient, sogar ohne Nachtanken. Die Innengeräusche sind gering, das Fahrverhalten bietet die richtige Balance zwischen flink und sicher; die Beschleunigung reicht für die allfälligen Fährnisse der Autostrada. Kurven meistert der Q3 wie von Geisterhand gezogen. Auf Feldwegen hält er sich auch gut; die Hänge des Apennin haben wir nicht ausprobiert, dafür reicht die Bodenfreiheit von 17 Zentimetern nicht. Aber wer kauft sich schon ein Zivil- SUV wie den Q3, um damit im Panzergelände zu fahren? Auch keinen Vierrad-Benz oder -BMW; die sind allenfalls für den Städtekampf ausgelegt.

Alle Folgen der Serie "Von A nach B" aus dem ZEITmagazin © .marqs/Photocase

Welcher in diesem Premium-Trio ist der coolste? Mit seiner Zurückhaltung, dem Verzicht auf Techno-Barock und bulligen Auftritt, kriegt der Q3 ein paar Punkte mehr. Okay, ein bisschen Schnickschnack hat auch er, zum Beispiel die Leuchtdioden, die den Becherhalter zieren. Aber bedenkt man, dass Audis einst als Spießer-Mobile galten, signalisiert der gedämpfte Minimalismus: less is more; »Hoppla, hier komm ich« ist keine Tugend. Untertreibung nützt auch der Umwelt . Nimmt man den Fuß vom Gaspedal, schaltet das S-Tronic-Getriebe auf Frei- und Leerlauf; der Wagen rollt bei Minimalverbrauch dahin, ohne vom Motor abgebremst zu werden – bis zur nächsten Steigung.

Nachbessern dürfen die Ingenieure im Kofferraum: Der Boden liegt zu tief unter der Ladekante, die Rückbank hinterlässt beim Umklappen einen Höcker auf der Fläche. Ansonsten ist der Q3 ein feiner Reisewagen für Vater-Mutter-Kind-Kind. Papi könnte am Volant sogar Becher und Burger in beiden Händen halten; der Spurassistent macht’s möglich – aber nur auf der gepflegten (und teuren) A1. Auf der rumpeligen E45 trinkt die Hose mit.

Technische Daten:

Motorbauart: 4-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 130 kW (177 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 8,2 s

Höchstgeschwindigkeit: 212 km/h

Durchschnittsverbrauch: 5,9 Liter

CO 2 -Emission: 156 g/km

Basispreis: 37.150 Euro

Christine Brinck ist ZEIT-Autorin, Josef Joffe ist Herausgeber der ZEIT