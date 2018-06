In einem schlammigen Sumpf an der Küste des südlichen Louisiana lebt die sechsjährige Hushpuppy nach einem einfachen Motto: "Wenn du klein bist, musst du reparieren, was du kannst." Ein Mantra in dem Debütfilm von Benh Zeitlin, der sich zwischen Sozialdrama, Fantasy und Mythos bewegt. Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht Hushpuppys, deren Lächeln alles heller macht und deren finsterer Blick sogar Monster stoppen kann.

Sie lebt mit ihrem Vater in "The Buthtub", was Badewanne heisst. Jedoch handelt es sich um eine Hüttensiedlung, deren Bewohner sich auf eine kommende Überflutung vorbereiten und abreisen. Das Land soll evakuiert werden, doch einige wenige sträuben sich dagegen. Hushpuppys Vater hat eine schwere Herzkrankheit und will sich partout nicht von seiner Hütte trennen, die aus Zivilisationsmüll gebaut ist: eine Installation aus Wellblech. Dieser Vater ist bemüht, seine Tochter auf Abstand zu halten, denn er will, dass sie selbstständig wird. Die abwesende Mutter wird über die Geschichten, die der Vater von ihr erzählt, zu einer schönen, fremden Heiligen, die offenbar besonders gut Krokodilfleisch braten kann. Es ist ein seltsamer Ort, von dem man sich immer wieder klar machen muss, dass dieses Land Amerika ist. Und das Einzige, was noch daran erinnert, ist die erste Szene, in der diese Menschen ohne Besitz und Anschluss den Nationalfeiertag, den 4. Juli, feiern, und zwar ohne jeden Zorn oder Zynismus. Man isst Flusskrebse, stürzt Unmengen von Bier hinunter, verliert sich in Suff und Delirium. Die große, vielleicht größte Qualität von Beasts of the Southern Wild liegt in der Dokumentation dieser Lebensform zwischen Stolz und Verwahrlosung, Überlebensmut und immer nur untergründiger Verzweiflung.

In der Sumpfsiedlung am Mississippi gibt es kein Geld, keine Technik, keinen Kontakt zum Rest der Welt. Ein riesiger Staudamm trennt nicht nur symbolisch die Welt der Zivilisation vom matschigen Küstenland und seinen wie vergessen wirkenden Bewohnern. Diese Menschen scheinen genauso angeschwemmt zu sein wie das Treibgut, aus dem sie sich ihre Hütten bauen. Es ist der Zustand nach der Zivilisation. Es sind Menschen, die sich schon ganz abgewendet haben von dem, was man Lebenslauf, Perspektive, Hoffnung nennt.

Dass Zeitlins Film nicht einfach zum Sozialdrama wird, liegt an seinen Überhöhungen: Immer wieder sieht Hushpuppy, die von ihrem Vater auf die Flut vorbereitet wird, in ihrer Fantasie brechendes arktisches Eis. Die jahrtausendealten weißen Berge lassen ihre uralten Monster frei. Und so ziehen in diesem fantastischen und anrührenden Film, dessen magischer Realismus so unprätentiös ist, riesige Wildschweine durch das Land und der Flut hinterher wie die apokalyptischen Reiter selbst. Es gibt eine ganze Reihe solcher mythischen Andeutungen: Das tägliche Opferhuhn, das der Vater auf einem alten Rost brät, und natürlich die Flut selbst, die das Land und das Leben ertränkt. Die Badewanne wird zur Arche, während die verbliebene Handvoll schräger, skurriler, verlorener Bewohner beginnt, sich selbst zu organisieren. Sie fischen, bis das Wasser so salzig geworden ist, dass alles Leben vergeht. Doch selbst dann noch verlassen sie das Land nicht, trotz handfester Evakuierungsversuche.