Landwirtschaftliches Großgerät erobert die Spielzeugwelt. Funkferngesteuerte Trecker ziehen Pflüge und Eggen, die sich naturgetreu heben und senken, kippen und im richtigen Winkel anstellen lassen. Der begabte Nachwuchs könnte schon zu Weihnachten den heimatlichen Teppichboden in einen fruchtbaren Acker verwandeln – wenn es nicht einstweilen noch an Düngewagen und Saatgut mangelte. Wahrscheinlich wird solches zur nächsten Spielwarenmesse bereitgestellt, aber wer bis dahin nicht warten will, könnte sich auch mithilfe eines ausgedienten Tablettenröhrchens einen maßstäblich passenden Jaucheanhänger basteln. Er müsste nicht unbedingt mit Fäkalien gefüllt werden, da sich die Aussaat von Weizen aufgrund seiner unmaßstäblichen Größe ohnehin verbietet. Im Größenverhältnis viel passender wäre Hausschimmel. Und dessen Sporen würden optimal mit Zuckerwasser gedeihen, das man leicht mit dem umfunktionierten, flach auf dem Anhänger liegenden Tablettenröhrchen ausbringen könnte. Jetzt muss natürlich das Wetter beziehungsweise Mikroklima im Elternhaus mitspielen. Zugluft ist unbedingt zu vermeiden! Während des Wartens auf einen reichen, zwischen Blaugrün und Gelb changierenden Schimmelpelz könnten die Kinder tun, was auch die Bauern tun, wenn sie auf die Ernte warten: eine neue Scheune oder einen neuen Schuppen bauen. Dafür bietet die Spielzeugindustrie kleine Ziegel, die mit Mörtel zu überraschend stattlichen Gebäuden gefügt werden können. Dass der Mörtel wasserlöslich ist, die Bauten also wieder abgerissen werden können, schmälert den Realismus kaum. Eine Scheune, die 30 mal 80 mal 50 Zentimeter erreicht hat, bekommt man so leicht unter keinen Wasserhahn mehr, um den Spielmörtel auszuwaschen. Wenn man unbedingt etwas abreißen wollte, würde sich eher eine kleine alte Kommode anbieten, der man mit einem hübschen, ebenfalls ferngesteuerten Kran zu Leibe rücken könnte. Der Ausleger lässt sich schwenken! Wenn daran eine Abrissbirne hinge, die man leicht beim Bleigießen zu Sylvester herstellen könnte, ließe sich das Furnier schon zum Abplatzen bringen. Anschließend käme die Schaufel eines Baggers zum Einsatz, der die losen Furnierstreifen vorbildgetreu abreißen könnte – abermals per Funk leicht vom Sessel steuerbar, in dem das reich beschenkte Kind nebenbei den bunten Teller leer futtern könnte. Merke: Schwere Arbeiten in Haus und Hof haben einen deutlich erhöhten Kalorienbedarf zur Folge.

