Wer nennt die Namen, zählt die Plätzchen? Elisenkuchen, Florentiner, Spekulatius, Bärentatzen, Walnussherzen, Vanillekipferl, Heidesand, Husarenkrapfen und Brabanter – es ist der Reigen der Weihnachtszeit, ein Lied mit vielen Strophen, das schon unsere Vorvorväter kannten, das mit einem leisen Summen sich aber wohl bereits im Rokoko ankündigte, als die barocke Freude am Überfluss sich mit der Liebe zur Miniatur verband. Das Plätzchen, seinerzeit noch überwiegend französisch biscuit genannt, verhielt sich zu Kuchen und Torte wie die Spieluhr zur Orgel. Es sollte überraschen und rühren, nicht überwältigen – so könnte im Geist des Dix-huitième das Ideal des Plätzchens bestimmt werden.

Indes hat das Plätzchen noch etwas anderes mit der Spieluhr gemein: dass man Kind sein muss, um nicht zu erkennen, wie sich die Melodien wiederholen, die Schokoladen-, die Zimt-, die Mandel-, die Haselnuss-, Zitronen- und Vanillemelodie. Der Erwachsene, der sich von ihnen rühren lässt, tut dies, weil in seinem Gaumen noch die Erinnerung an die erste, die uranfängliche Überraschung des Kindes lebt und immer wieder aufgerufen werden kann.

Das Plätzchen unserer Kindheit

ist wie eine Träne, die auf der Zunge schmilzt. Die sogenannten Prasselkuchen, die meine Mutter buk, aus dem deutschen Osten stammend, winzige Rauten, die unter einem Hauch von Streuseln eine Schicht Johannisbeergelee verbargen, waren schon in meiner Jugend Allegorien der Vergänglichkeit. Für die Wiederbegegnung mit solchen Plätzchen muss man stark sein. Die Prasselkuchen, die eigentlich Knisterkuchen waren, weil die Streuselschicht nur wie ein Raureif über dem Gelee lag, den die Zähne kaum hörbar durchbrachen, feiern eine Zerbrechlichkeit, an der man sich nicht mehr erfreuen kann, wenn schon zu viel zerbrochen ist.

Das Plätzchen ist eine Gemütsprobe

und weit davon entfernt, weniger erschütternd zu sein als der gewaltige Orgelprospekt einer Festtorte, wie das galante Zeitalter meinte. Der kleinste Florentiner kann direkt ins Herz treffen. Ein Plätzchen, im rechten, das heißt falschen Moment gegessen, in einem vielleicht schläfrigen, nur halb bewussten, kann ein ungeheures Panorama von Ahnungen (wenn man jung ist) und Erinnerungen (wenn man alt ist) entfalten. Man denke an das Gitterwerk, das manche Plätzchen überzieht und wie ein Käfig die Schokolade darunter gefangen hält – auch dies eine Allegorie von schmerzlicher Ambivalenz, die nicht sagt, ob man den Käfig dafür verfluchen soll, dass er des Lebens Süßigkeit wegsperrt, oder dafür, dass er am Ende doch nicht hält.

Die Lektüre des Plätzchens

können nur die Fantasie oder die Erinnerung leisten. Nur sie haben Zugang zu dem Code, der unablässig neu verschlüsselt wird wie von der berühmten Enigma-Maschine der deutschen Kriegsmarine. Plätzchenfragen sind Rätselfragen, die tief in das Innere unserer Lebensform führen, und das tiefste Rätsel liegt noch nicht einmal in unserer Individualität, sondern in dem, was wir mit Familie, Gesellschaft, Tradition und Geschichte so innig teilen, dass am Ende nicht irgendwelche Plätzchen gebacken werden, sondern ganz bestimmte – die alle verstehen, aber jeder Einzelne auf seine Weise.

Das Internet kennt Rezepte von weit über tausend Plätzchen, was für sich schon eher ein Indiz für Wiederholung als für Individualität ist. Gleichwohl heißen die Schalen oder Schüsseln, in denen sie zur Adventszeit versammelt werden, noch immer bunte Teller. Auf ihnen findet sich auch anderes, was ehedem als kostbar galt, Mandarinen, Quittenbrot und manche Marzipankartoffel (die meist als Erste dem Verzehr zum Opfer fällt), doch herrscht Konsens, die Masse des Kleingebäcks darauf als Plätzchen zu bezeichnen. Und warum nicht als Keks? Es liegt in der Natur der Plätzchenfragen, dass sie in wissenschaftlich gänzlich ungesichertes Terrain führen.

Das Plätzchen wird gebacken

und der Keks gekauft, lautet eine naheliegende Antwort. Das ist weniger trivial, als es klingt, weil das Handgemachte, das wie auch immer Unbeholfene der Ausführung keineswegs als Makel gilt, sondern durchaus gerne gesehen wird – als Ausweis der Authentizität, des Protests gegen die industrialisierte Welt, vielleicht auch der tugendhaften Pflichterfüllung, die den bequemen Weg des Kaufens ausschlägt. Das unbeholfene Plätzchen kann ein besonders moralisches Plätzchen sein.

Für die konsumkritische Geste spricht, dass Waffeln, insbesondere die gefüllten, die geradezu der Inbegriff des Kaufkekses sind, noch nie als Plätzchen gegolten haben. Andererseits scheint es mir selbst in traditionsstolzen Haushalten erlaubt, bestimmte Bestandteile bunter Teller zuzukaufen, zum Beispiel die Lebkuchen mit ihren Verwandten, den Pfefferkuchen, Spekulatius und Printen. Sind diese deshalb keine Plätzchen? Oder sind einige von ihnen, obwohl zum bunten Teller gehörig, aus einem anderen Grunde keine Plätzchen – weil sie zu groß sind?