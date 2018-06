Telekom: Lila-Laune-Salat mit Vario-Toppings

Wer feiert bei der Telekom wo?

Am Hauptsitz in Bonn, am Standort Darmstadt und in den T-Systems-Standorten in München und Frankfurt gibt es zeitgleich größere Weihnachtsfeiern. Wir schalten diese Standorte bei den Ansprachen per Video-Live-Schaltung zusammen. So entsteht auch in einer sehr großen Firma ein wenig der Eindruck, dass man zusammen feiert – über die Standortgrenzen hinaus.

Was gibt’s zu essen?

Rezepte aus unserem Kochbuch Campus Cooking. Da stehen fürs Wintersemester Rezepte drin wie Rinderroulade auf geschmortem Birnenrotkohl mit Kartoffelschnee, Lila-Laune-Kartoffelsalat mit Vario-Toppings und Pfannkuchen mit Himbeerquark-Füllung.

Wie viele Reden werden gehalten?

Die Ansprachen halten der Vorstandsvorsitzende René Obermann von Bonn aus, T-Systems-Vorstand Reinhard Clemens wahrscheinlich aus Frankfurt und Thomas Kiessling, Chief Product and Innovation Officer (CPIO) in Darmstadt.

Was sind die Highlights?

Es ist eine legere und trotz der Größe gemütliche Veranstaltung, bei der man mal die Gelegenheit hat, mit den Menschen persönlich zu sprechen, mit denen man das Jahr über oft nur am Telefon zu tun hatte.

Wird getanzt?

Es wird eine Band da sein, und es gibt auch Leute, die tanzen.

Auskunft gab Pressesprecher Christian Fischer.