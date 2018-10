Die Landeshauptfrau ist den Tränen nahe, ersucht die Bevölkerung um Vergebung und will nun "Schaden vom Land abhalten". Der ist allerdings längst eingetreten. Ihr gefallener Kronprinz, Finanzlandesrat David Brenner, windet sich durch ein Labyrinth von Ausflüchten. Er behauptet weiterhin, von seinen Beamten hintergangen worden zu sein. Nachdem die Millionenverluste bei der Veranlagung von Landesgeldern bekannt wurden, herrscht über die Rolle aller Beteiligten im Salzburger Finanzskandal ungläubiges Rätselraten. Obwohl er vergangene Woche seinen Rücktritt ankündigen musste, will Brenner nach wie vor den Eindruck erwecken, dass er an dem Desaster in seinem Verantwortungsbereich im Grunde genommen unbeteiligt ist, weil ihm niemand für das enorme Risiko der exotischen Finanzwetten die Augen geöffnet habe.

Wie rasch sich allerdings in der Welt der Finanzindustrie hochfliegende Erwartungen in Luft auflösen können, das hatte David Brenner bereits vor einigen Jahren am eigenen Konto erfahren. Am Stichtag 12. Jänner 2007 verfügte er in seinen beiden Aktiendepots über Papiere im Wert von knapp 185.000 Euro. Zwei Jahre später hatte er allerdings nahezu 80 Prozent seines eingesetzten Kapitals verloren. Der damalige Fraktionsführer des sozialdemokratischen Landtagsklubs hatte nämlich sein Geld in Anteilsscheine an der Immobilienfondsgesellschaft Meinl European Land (MEL) investiert.

Es war eine kostspielige Fehlentscheidung. Als im Sommer 2007 bekannt wurde, dass MEL massiv eigene Aktien angekauft hatte, um deren Kurs in der heraufdämmernden Wirtschafts- und Finanzkrise zu stützen, stürzte die Notierung der Wertpapiere ins Bodenlose. Wie viele andere Kleinanleger versuchte daraufhin auch David Brenner, vor Gericht sein Verlustgeschäft rückgängig zu machen. Im Juli 2010 reichten seine Anwälte beim Handelsgericht Wien eine Einzelklage ein. Da betrug sein Anlagevermögen gerade noch 33.457,28 Euro. Es war die Zeit des Katzenjammers nach den Überfliegerjahren im Sog des großen Börsenrausches. Das verlockende Kursfeuerwerk war abgebrannt, von den vollmundigen Versprechungen zumeist nicht viel übrig geblieben.

Zu dem Zeitpunkt, zu dem der Politiker, dessen Karriere gerade auf die Überholspur ausgeschert war, im Jänner 2005 sein erstes Depot bei der Wiener Meinl Bank eröffnete, galt der Fonds mit dem klingenden Namen noch als grundsolide Geldanlage. Zum Kurs von 13,04 Euro erwarb Brenner damals um 24.567,36 Euro insgesamt 1.884 MEL-Aktien. Damit begann für den ehemaligen Salzburger Juso-Chef, dem Studienkollegen eine durchaus prononciert linke Weltsicht nachsagen, das große Abenteuer Spekulation.

Als Klubobmann im Landtag verfügte die damals 34-jährige Nachwuchshoffnung der SPÖ über ein formidables Monatseinkommen von brutto 11.424 Euro. Sein Investment verlief zufriedenstellend, der Kurs der MEL-Aktie legte stetig zu. Auf Empfehlung des Salzburger Anlageberaters Horst L. beschloss er Anfang 2006, mit größeren Beträgen in den vielversprechenden Fonds einzusteigen, und eröffnete aus Kostengründen bei dem Diskontbroker direktanlage.at ein zweites Depot. In rascher Folge erwarb der Sohn aus sozialdemokratischem Hause in den nächsten zehn Monaten ein beachtliches Aktienpaket. Im März 2006, der Kurs der MEL-Aktie lag bei 15,50 Euro, investierte er 12.965,89 Euro. Im August 2006 steckte er bei einem Kurs von 16,60 weitere 29.270,93 Euro in das Wertpapier. Im September und November flossen 64.140,44 Euro in das Portfolio. Im Jänner 2007, da war der MEL-Kurs bereits auf 19,80 Euro geklettert, rundete Brenner sein Investment mit zusätzlichen 22.979,60 Euro ab. Insgesamt saß der zukünftige Kronprinz der Landeshauptfrau auf einem Berg von 9.343 MEL-Aktien. Als David Brenner im Dezember jenes Jahres zu seinem vorläufig letzten Karrieresprung in das Finanzressort ansetzte, stürzte der Wert seines Anlagevermögens gerade unaufhaltsam in den Keller.

Die Hochrisikoveranlagungen mit Landesgeldern gingen indes munter weiter. Brenner beteuerte, er habe nichts von der Finanzartistik gewusst und sei getäuscht worden. So wie er laut seiner Klageschrift seinerzeit "in die Irre geführt" worden sei und den Versprechungen in den Broschüren von Meinl European Land vertraut habe, über die nun schon seit fünf Jahren vor Gericht gestritten wird. Heute hat Salzburg mit seinen Derivatgeschäften rund 340 Millionen Euro verspielt, der Kurs einer Aktie des MEL-Fonds, der zu Atrium European Real Estate umbenannt wurde, hat wieder leicht auf 4,41 Euro zugelegt.