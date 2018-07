Ein Gottesmann sollte sich aus weltlichem Streit heraushalten, hat Jim Solomon immer gepredigt. Das geht jetzt nicht mehr. Seit der zwanzigjährige Adam Lanza seine Mutter, zwanzig Schulkinder, sechs Lehrer und am Ende sich selber umgebracht hat, mischt sich der Pastor aus Newtown in die Politik ein. Am vergangenen Samstag betete er dafür, Barack Obama möge Amerikas Waffengesetze verschärfen. "Herr, lass Einsicht und Vernunft einkehren", sagte er, "Weihnachten soll ein Fest des Friedens sein." Hundert Kirchenbesucher stimmten ein.

Es sind mehr als sonst zum Gottesdienst gekommen, viele Besucher kannten eines der Opfer. Die New Hope Community trifft sich jedes Wochenende in der zweihundert Jahre alten Versammlungshalle, wo einst über die Sklaverei, die Steuergesetze und das Wahlrecht für Frauen gestritten wurde. Es ist ein typisches Gebäude im Neuengland-Stil, weiß von außen, weiß von innen. An den Wänden hängen Adventskränze, zwei Frauen singen Amazing Graze. Pastor Solomon, 40, trägt Jeans und einen grünen Pullover, sein Händedruck ist fest. Es hat ihn sehr bewegt, dass Präsident Obama weinen musste, als er unmittelbar nach dem Massaker im Weißen Haus zur Nation sprach. "Wie ich ist er Vater zweier Töchter", sagt Solomon, "er fühlt mit uns, das ist in diesem Moment sehr wichtig."

Solomon ist am vergangenen Freitag einer der ersten am Tatort. Kurz nachdem das Massaker zu Ende ist, klingelt sein Telefon. Ein Freund, der Sanitäter ist, ruft hastig: "Pastor Jim, ich glaube wir brauchen hier Seelsorger!" Das erste Kind, das aus der Schule gerannt kommt, gehört zu seiner Gemeinde. Die sechsjährige Sammy ist blutverschmiert. Als sie hinter der Polizeiabsperrung ihre Mutter erblickt, schreit sie: "Mama, Mama, mir geht es gut, aber alle meine Freunde sind tot!" Solomon steht daneben und schließt sie mit in seine Arme. Der angsterfüllte Schrei des Mädchens geht ihm seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Sammy hat als einzige der 16 Schüler ihrer Klasse überlebt, weil sie sich unter den Leichen der anderen tot stellte.

In den ersten Minuten spricht die Polizei von vier Opfern. Dann trifft eine Todesnachricht nach der anderen ein. Der Vater der kleinen Madeleine erstarrt, als er ihren Namen hört, und klappt fast zusammen. Solomon holt etwas Wasser und legt ihm die Hand auf die Schulter. Wenig später fällt die Mutter des sechsjährigen Noah zu Boden und weint: "Mein Junge wollte heute nicht in die Schule gehen, doch ich habe ihm gesagt: ›Du musst!‹" An diesem Tag, sagt Solomon, habe er gespürt, wie es in der Hölle zugehen muss.

Pastor Solomon und seine Kirchgänger wollen, dass man ihnen zuhört und ihre Geschichten weitererzählt. Sie sind geradezu dankbar dafür, dass sie sich offenbaren können. Vielleicht hilft es ihnen, ihr Trauma zu verarbeiten. Eine Frau beklagt, dass viele Menschen immer nur von 26 Opfern sprechen. Auch der Täter und seine Mutter seien ums Leben gekommen. "Wir sollten den Mörder in unser Gebet mit einschließen. Vergebung ist eine christliche Tugend." Einige nicken still, andere schauen ins Leere. Pastor Solomon dankt der Frau, dass sie den Mut für diese Worte gefunden hat.

Tags darauf kommt Präsident Obama nach Newtown. Bei einem ökumenischen Gottesdienst trauert er gemeinsam mit den Angehörigen der Opfer. Pastor Solomon sitzt in der ersten Reihe, so wie die anderen Seelsorger, die gekommen sind. Einer nach dem anderen sprechen sie ein kurzes Gebet. Der Rabbi rezitiert singend aus der Tora, ein muslimischer Junge aus dem Koran. "Gott ist immer bei uns", sagt Solomon. 27 Kerzen brennen vor der Bühne, auch eine für die Mutter des Attentäters, aber keine für den Mörder.

Man will die Menschen in Ruhe trauern lassen, aber man muss auch darüber berichten

Obama nutzt seinen Auftritt, um vor Millionen von Fernsehzuschauern einen besseren Schutz gegen Gewalt zu verlangen. Zwar erwähnt er nicht ein einziges Mal das Wort "Waffe", aber ernst und fast ärgerlich sagt er: "Wir tun nicht genug. Wir müssen uns ändern." Das Argument, strengere Gesetze seien kompliziert und politisch schwer durchzusetzen, dürfe nicht mehr gelten. "Das sind wir den Opfern schuldig." Damit bricht der Präsident mit seinem bisherigen Politikstil: Im Augenblick nationaler Trauer rückt man zusammen und spaltet nicht mit politischen Forderungen. Solomon ist zufrieden, der Präsident hat sich weiter vorgewagt, als er es für möglich gehalten hätte. In Newtown wollen die meisten Einwohner nun schärfere Waffengesetze. Sie hoffen, dass sich Obama gegen die mächtige Waffenlobby durchsetzen wird.