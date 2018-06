Wenn es hierzulande kalt wird, zeigt das Thermometer in Ägypten meist angenehme 20 Grad. Für eine Nil-Kreuzfahrt gehören deshalb die Wintermonate zur besten Reisezeit.

Wer dann zwischen Luxor und Assuan auf einem Hotelschiff unterwegs ist, der fühlt sich möglicherweise so wohl wie die beiden Autorinnen dieses Taschenbuchs: »Am schönsten ist ein Tag auf Deck, wenn gar nichts Besonderes auf dem Programm steht. Man liegt träge im Schatten und blickt auf das vorbeiziehende Nilufer... Nach dem Sonnenbaden geht es in den Pool, und anschließend gibt es einen frisch gepressten Limonensaft an der Bar.«

Aber Isa Duckes und Natascha Thomas Reiseführer Nil-Kreuzfahrt handelt nicht nur von der Entspannung an Bord, sondern informiert auch ausführlich über die Monumente des Pharaonenreichs entlang der Route. Hier lässt sich nachlesen, was etwa beim geführten Ausflug ins Tal der Könige oder beim Rundgang durch die Tempelruine von Kom Ombo rätselhaft geblieben war. Von den Auswirkungen des postrevolutionären Ägypten auf den Tourismus handelt der schmale Band nur am Rand. Konkrete Tipps beziehen sich eher auf das alltägliche Miteinander: Auf die Frage etwa, wie man sich als Frau gegenüber aufdringlichen Männern verhält oder wie viel Bakschisch üblich ist. Und natürlich geben die Autorinnen auch Tipps für den Souk, wo man beim Feilschen folgendes ägyptische Sprichwort nicht vergessen sollte: »Geduld ist der Schlüssel zur Freude.«