Es ist wohl Zufall, dass das Datum, an dem die Versicherungsbranche den Unisex-Tarif einführen muss, zusammenfällt mit dem Tag, für den der Maya-Kalender den Weltuntergang vorhersagt: dem 21. Dezember. Danach muss die Branche einheitliche Tarife für Männer und Frauen anbieten, statt wie bisher zwischen den Geschlechtern zu unterscheiden. Das ist so, auch wenn die Bundesregierung die neue Regel nicht rechtzeitig in nationales Recht goss: Der Bundesrat verwies das Gesetz am 14. Dezember an den Vermittlungsausschuss, sodass es frühestens im Januar 2013 in Kraft treten kann. Laut Branchenverband GDV werden die Unternehmen dennoch wie geplant Unisex-Tarife anbieten: Das europäische Recht entfalte Bindungswirkung, auch wenn die Umsetzung erst später folge.

Dabei hatte die Versicherungsbranche zuvor lange den Eindruck vermittelt, die Einführung der Unisex-Tarife sei gleichbedeutend mit dem Untergang des Abendlandes. Die Umstellung auf Einheitstarife war zwar eine der größten organisatorischen Herausforderungen, die ihr je auferlegt wurde. Doch das wahre Problem haben nicht die Versicherer, sondern die Kunden.

Die wenigsten Versicherungen haben vor dem 21. Dezember bekannt gegeben, wie sich Preise und Leistungen von Lebens-, Renten-, Kranken- und Pflegepolicen ändern werden. Obwohl das Datum der Umstellung spätestens seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im März 2011 bekannt war, also seit fast zwei Jahren, winkten viele Unternehmen noch vor wenigen Tagen ab, wenn man sie nach den neuen Tarifen und Beitragshöhen fragte: Das könne man noch nicht sagen, die Aktuare rechneten noch, die endgültigen Zahlen würden aber schnellstmöglich vorgelegt. Nur rund die Hälfte der Lebens- und Rentenversicherer hatte sich bis Ende vergangener Woche festgelegt, mit welchen Beiträgen und Auszahlungen Kunden künftig rechnen könnten, wenn sie neue Verträge abschließen. Von den privaten Krankenversicherern war es nicht einmal ein Drittel. "Die Branche ist immer noch von diesem Datum überrascht", sagt Michael Franke leicht belustigt, doch genau das macht dem Geschäftsführer des Analyseunternehmens Franke und Bornberg derzeit die Arbeit schwer. Ohne Zahlen lassen sich keine Versicherungsvergleiche anstellen, nach denen sich Kunden richten können. Und die Verbraucher benötigten eine Beratung momentan dringender denn je – mehr noch seit der jüngsten Bundesratsentscheidung. So weist der Bund der Versicherten darauf hin, dass es Versicherern vorübergehend möglich sei, alte und neue Tarife anzubieten; die Verbraucherschützer empfehlen Kunden daher, bei Vertragsabschluss schriftlich festzuhalten, ob es sich um einen Unisex-Tarif handle oder nicht.

Unisex Unisex Bisher rechneten Versicherer mit Tarifen für Frauen und Männer. Weil Frauen länger leben, gelten sie finanzmathematisch als größeres Risiko. Das wirkte sich bisher vor allem bei Lebens- und Renten-, Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherungen aus. Der Europäische Gerichtshof verurteilte das als diskriminierend und ordnete zum 21. Dezember 2012 geschlechtsneutrale Unisex-Tarife an

Obgleich die Mehrzahl der Anbieter noch keine Konditionen für die neuen Unisex-Versicherungen offenlegte, bliesen Banken, Sparkassen und Versicherungen schon zur Vertriebsoffensive: "Jetzt noch schnell einen Vertrag zu alten Konditionen abschließen", war die Botschaft, mit der sie Renten-, private Kranken- und Pflegepolicen noch an den Mann zu bringen versuchten und Lebensversicherungen an die Frau. Ebendiese Policen würden in Zukunft mit Unisex-Tarifen für das jeweilige Geschlecht deutlich teurer, warnten sie. Mantramäßig mahnten Verbraucherschützer, man solle sich von solchen Werbekampagnen nicht ködern lassen.

In Umfragen zeigten sich vor allem Frauen unwillig: Keine der über 1.000 Befragten des Finanzportals Financescout24 gab an, noch 2012 eine Police abschließen zu wollen. Und nur jeder siebte Mann dachte darüber nach. So beklagten jüngst etliche Versicherungsunternehmen wie Axa, das große Jahresendgeschäft habe leider nicht stattgefunden, "wir hatten uns mehr von Unisex erhofft".

Aber die Verwirrung geht weiter: Um das Geschäft trotz Kundenskepsis zu beflügeln, brachten einige Versicherungsunternehmen Mitte des Jahres Wechsel- oder Optionstarife auf den Markt. Darin versprechen sie Kunden, die vor dem 21. Dezember einen Bisex-Vertrag abschlossen, dass diese bis zum kommenden März oder Juni in einen geschlechtsneutralen Unisex-Tarif wechseln können, falls sich dessen Konditionen als vorteilhafter erweisen.

Vor allem bei der privaten Krankenversicherung kann es überdies weiterhin große Wanderungsbewegungen geben. Deren Kunden haben grundsätzlich ein Wechselrecht: privat Versicherte dürfen innerhalb der Tarife ihres Krankenversicherers wechseln, wenn ein anderer Tarif günstiger ist. Bekommen Männer also ab sofort automatisch einen teuren Unisex-Tarif aufgedrückt, können sie trotzdem zurück in einen geschlechterspezifischen Tarif wechseln. Ebenso können Frauen, die bereits Verträge haben, nun ihre Altverträge umstellen lassen auf die Einheitstarife. Für beide Geschlechter kann das dreistellige Summen im Monat ausmachen. Es sei allerdings schwer zu beurteilen, ob ein alter oder neuer Tarif besser sei, gibt Analyst Michael Franke zu bedenken: "In der Krankenversicherung hat die Unisex-Einführung auch absolut positive Effekte. Sie geht mit deutlichen Leistungsverbesserungen einher." Die Versicherer hätten zwar die Preise angehoben, böten aber deutlich mehr fürs Geld.