Warum entscheiden sich Menschen für Kinder? Und warum erfüllen sich nicht alle Deutschen ihren Kinderwunsch?

Beim 48. ZEIT-Forum der Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft (BBAW) diskutierten Experten darüber, was sich in unserer Gesellschaft ändern muss, damit Eltern und Kinder sich wohlfühlen.

An der Diskussionsrunde nahmen teil:

Prof. Dr. Hans Bertram, Lehrstuhl für Mikrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Mitglied der BBAW

Dr. Heike Kahl, Geschäftsführerin DKJS Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

Dr. Rainer Klingholz, Geschäftsführer, Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung

Dr. Kristina Schröder, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ulrich Blumenthal, Leiter der Redaktion Forschung aktuell beim Deutschlandfunk und Andreas Sentker, Leiter des Ressorts Wissen, DIE ZEIT, führten durch das Gespräch.

Das vollständige Transkript der Diskussion gibt es hier als PDF zum herunterladen.