Schon als die vier in den Privatklub Clé de Berne kamen, wohin die ZEIT sie geladen hatte, merkte man, dass sie sich freuten, mal länger miteinander sprechen zu können. Sie begrüßten sich herzlich, fast alle sind per Du miteinander. Die Freude war aber vor allem im Thema des Gesprächs begründet: die Lage der Nation. Und die liegt diesen vier, die zu den klügsten Köpfen des Landes gehören, am Herzen. Was an diesem dreistündigen Gespräch aber am meisten erstaunte: Politiker aus ganz unterschiedlichen Parteien können einander zuhören und manchmal sogar die eigene Position infrage stellen.

DIE ZEIT: Frau Keller-Sutter, meine Herren, in keinem anderen Land der Welt sind Politiker so machtlos wie in der direktdemokratischen Schweiz. Warum machen Sie trotzdem Politik?

Karin Keller-Sutter: Es ist so, dass die Schweiz durch ihr sehr ausgefeiltes System der checks and balances meine Macht beschränkt. Ich finde dies aber richtig, weil es Teil unseres Erfolg ist. Dieses System bedingt, dass man miteinander ins Gespräch kommt und miteinander Lösungen findet. Aber wir alle sind nur kleine Rädchen im Getriebe, das ist schon wahr.

Pierre-Yves Maillard: Ich behaupte das Gegenteil. In der Schweiz können Politiker wegen der direkten Demokratie mehr Einfluss als in anderen Ländern nehmen. Ich war fünf Jahre lang Nationalrat und hatte im Parlament keine Chance, die Privatisierung der staatsnahen Betriebe zu bremsen. Aber ein erfolgreiches Referendum über die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes hat mir Einfluss verschafft. Im Vergleich mit anderen Ländern liegt die Macht in der Schweiz mehr in den Kantonen. Anderswo hat die nationale Regierung mehr Macht als der Bundesrat.

Schweiz Zukunft Gesprächsrunde Infobox B. Pulver Der Jurist war Mitbegründer und in den neunziger Jahren Generalsekretär der Grünen Partei der Schweiz. Vor seiner Wahl 2006 in den Berner Regierungsrat arbeitete Bernhard Pulver (47) im Bundesamt für Justiz und lehrte an der Uni Neuenburg. Der Erziehungsdirektor gilt als Pragmatiker und wird immer wieder als erster Bundesrat der Grünen gehandelt. K. Keller-Sutter Schweizweit einen Namen machte sich die ehemalige Konferenzdolmetscherin als Sicherheitspolitikerin der Freisinnigen. Zwölf Jahre war Karin Keller-Sutter (49) Regierungsrätin im Kanton St. Gallen und verfolgte eine harte Linie in der Asyl- und Ausländerpolitik. Gleichzeitig engagiert sie sich im Kampf gegen häusliche Gewalt. Im Herbst 2011 wurde die Wirtstochter in den Ständerat gewählt. P.-Y. Maillard Sein politisches Gesellenstück lieferte der Lausanner Arbeitersohn als 30-jähriger Nationalrat der Sozialdemokraten. Fast im Alleingang bekämpfte er die Liberalisierung des Strommarkts – und gewann. Seit 2004 ist Pierre-Yves Maillard (44) Staatsrat in der Waadt. Der Gesundheitsdirektor und Regierungspräsident fordert mehr Staat im Gesundheitswesen, etwa eine Einheitskrankenkasse. M. Baltisser Nach einigen Jahren in der PR-Branche feierte der Ökonom 2009 sein Comeback als Generalsekretär der SVP – ein Amt, das er bereits Ende der neunziger Jahre innehatte, damals noch als Vertreter des gemäßigten Berner Flügels. Martin Baltisser (43) gilt als einer der Väter des rasanten Aufstiegs der Nationalkonservativen. Exekutiverfahrung sammelte er als Gemeinderat in Bremgarten bei Bern.

ZEIT: Je weiter einer in der politischen Hierarchie nach oben steigt, umso machtloser wird er?

(Alle nicken, außer Bernhard Pulver)

Martin Baltisser: Ich war auf kommunaler Ebene in einer Exekutive tätig. Dort hat man einen großen Gestaltungsspielraum, ist den Bürgern aber auch sehr direkt Rechenschaft schuldig. Im Gesamten ist unser System sehr dynamisch, weil auf allen Stufen Überraschungen und kurzfristige Lösungen möglich sind. In anderen Ländern werden die Weichen sehr viel früher gestellt.

Bernhard Pulver: Ich bin nicht sicher, ob wir so machtlos sind, wie Sie meinen. Mir scheint, anderswo ist nur die eingebildete Macht der Politiker größer, in Tat und Wahrheit sind sie mehr als hier Gefangene der Verwaltungen und der Sachzwänge. Zur Frage, wieso wir »trotzdem« Politik machen: Grundsätzlich mache ich Politik, weil ich mich für die Gesellschaft engagieren will. Das glaubt man uns Politikern zwar nicht mehr. Aber alle, die hier an diesem Tisch sitzen, machen doch in erster Linie Politik, weil sie das Land lieben und nicht weil sie Macht haben wollen. Dann müsste man andere Karrierewege einschlagen.

ZEIT: Ist es schwerer geworden, im schweizerischen Konsenssystem zu politisieren als früher?

Keller-Sutter: Es ist unberechenbarer geworden. Das Aufkommen von neuen Parteien hat zu einer Zersplitterung geführt. Man weiß zwar, wie die neuen Parteien heißen, für was sie aber stehen, weiß man nicht. Bloß, unser System ist nicht darauf ausgelegt, so viele Stimmen in Einklang zu bringen. Diese neue Uneinigkeit sehe ich auch im Ständerat, wo die Entscheide oft sehr knapp sind.