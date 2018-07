Die Frage: Fred ist nach einem gescheiterten Sinologiestudium sehr zufrieden mit seiner Arbeit als Erzieher. Seine Freundin Betty arbeitet in einer Steuerkanzlei und bereitet sich jetzt intensiv auf die Prüfung zur selbstständigen Beraterin vor. Fred hat zwar versprochen, sie zu unterstützen, aber es nervt ihn, dass Betty so wenig Zeit für gemeinsame Unternehmungen hat.

Lesen Sie hier alle bisherigen Ratschläge von unserem Paartherapeuten Wolfgang Schmidbauer

Betty bemerkt das und fragt, was er hat. "Wann kannst du endlich wieder was mit mir machen?" – "Mal sehen", sagt Betty und zückt ihr Smartphone. "Ich könnte den ganzen Samstag eintragen!" – "Du und dein Equipment!", sagt Fred zornig. "Ich existiere nur noch in deinem Organizer! Was bedeute ich dir eigentlich? Ein Termin unter vielen? Ich würde nie ein Treffen vergessen, das wir vereinbart haben!"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Fred steht am Anfang eines gefährlichen Weges. Er rühmt sich als Gefühlsvertreter und entwertet Bettys unschuldige Freude an genauer Organisation als Kälte und Gleichgültigkeit. Ich vermute, dass ihm die ganze Richtung nicht passt, die Betty mit ihrer Weiterbildung eingeschlagen hat. Fred hat seinen Ehrgeiz begraben, mit diesem aber auch viel von seinem Verständnis für die Wünsche anderer, sich in ihrem Beruf zu entwickeln.

Seine Polemik gegen den Organizer beweist keine kernige Gefühlsnatur, eher Trotz gegen Bettys Pläne. Fred scheint Planung und Organisation als Übermacht zu erleben, die Emotionen unterdrückt und ihm Betty wegnehmen kann. Betty aber wird mehr Zeit mit ihm verbringen, wenn er ihren Organizer nicht als Feind, sondern als Freund erlebt.

Liebeskolumne Schmidbauer Infobox Magazin Die Liebeskolumne Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch Kassandras Schleier. Das Drama der hochbegabten Frau ist bei Orell Füssli erschienen. Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de