So veränderungswillig zeigte sich Barack Obama noch nie. Zum Auftakt seiner zweiten Amtszeit trat ein kämpferischer US-Präsident vor sein Volk und plädierte für eine strengere Waffenkontrolle und einen besseren Klimaschutz, für ein neues Einwanderungsgesetz und die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben, für einen Abbau des Schuldenbergs und gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Obama hat unmissverständlich dargelegt, woran er wirklich glaubt. Seine zweite Antrittsrede war der Augenblick der Obama-Doktrin, einer liberalen, progressiven Agenda, die seine Anhänger erfreut – seine Gegner aber verhärten dürfte.

Die Frage ist darum: Was hat den Präsidenten dazu bewogen? Und welche Macht besitzt er, um seine Vorhaben durchzusetzen? Im Repräsentantenhaus herrschen die oppositionellen Republikaner. Und in Sachen Waffenkontrolle sind selbst einige Demokraten anderer Meinung als ihr Präsident. Erfolg wird Obama nur haben, wenn er jeweils ein paar Dutzend Widersacher von der Richtigkeit seiner Politik überzeugen kann.

Das könnte ihm durchaus gelingen, vorausgesetzt, er widerlegt zwei allgemeine Weisheiten. Die eine lautet, dass zweite (und damit letzte) Amtszeiten meist ambitionslos verlaufen. Die andere besagt, dass sich erst in der zweiten Amtszeit richtig regieren lasse, vor allem in den ersten 18 Monaten bis zu den nächsten Kongresswahlen, weil der Präsident nicht mehr ständig auf seine eigene Wiederwahl schielen müsse. Doch Obamas zweite Amtszeit ist sowohl ambitioniert als auch – und das ist neu – wahlkampfgeprägt.

Theoretisch könnte Obama für sein Reformprogramm den üblichen Weg wählen und wie viele seiner Vorgänger mit dem politischen Gegner hinter verschlossenen Türen um Kompromisse feilschen. Aber der Kuhhandel lag ihm noch nie, und ließ er sich trotzdem einmal darauf ein, brachte es nie den gewünschten Erfolg. Das liegt daran, dass Obamas Verhandlungspartner, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses John Boehner, keine Kontrolle über seine Truppen hat. Im Sommer 2011 versagten sie ihre Zustimmung zu einem großen Schuldendeal. Und soeben wollten die Republikaner nicht einmal eine Steuererhöhung für all jene Amerikaner billigen, die im Jahr mehr als eine Million Dollar verdienen.

Obama setzt darum lieber auf eine andere Strategie, die, etwa in Sachen Reichensteuer, bereits zum Erfolg geführt hat. Sie besteht in der permanenten Mobilisierung seiner Anhänger und all jener Bürger, die mal mit dem einen, mal mit dem anderen Plan des Präsidenten sympathisieren. So soll von außen Druck auf die Abgeordneten, vor allem auf die noch übrig gebliebenen moderaten Republikaner, ausgeübt werden. Obamas Kalkül: Etwa 52 Prozent der Amerikaner unterstützen ihn derzeit, etwa ebenso viele, wie ihn zum Präsidenten gewählt haben. Doch laut Umfragen bejaht eine noch weit größere Zahl die Reichensteuer oder ein Einwanderungsgesetz, eine strengere Waffenkontrolle oder die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben. Diese kritische Masse gilt es zu umwerben und zu gewinnen.

Obamas Machtbasis ist also nicht in erster Linie seine eigene Partei und schon gar nicht der Kongress. Er stützt sich auf ein einzigartiges außerparlamentarisches Bündnis, das ihn schon zweimal ins Weiße Haus trug und nach allen Voraussagen auf lange Zeit die Mehrheit im Land stellen wird. Es setzt sich zusammen aus jungen Wählern und Hispanics, aus Asiaten und Schwarzen, aus vielen Frauen und Collegeabsolventen. Die Inaugurationsfeierlichkeiten waren ein Spiegelbild dieser Gruppen. Vizepräsident Joe Biden wurde vereidigt von der Verfassungsrichterin Sonia Sotomayor, deren Eltern einst aus Puerto Rico einwanderten und die von Obama ernannt worden ist. Das traditionelle Gedicht verlas der Poet Richard Blanco, Sohn kubanischer Einwanderer und bekennender Schwuler. Die Predigt hielt der in Kuba geborene Luis Leon. Die Nationalhymne sang der schwarze Popstar Beyoncé.

Als Obama am Montag den Amtseid leistete, hoben zur gleichen Zeit seine Mitarbeiter in einem Hotel unweit des Kapitols ein Aktionskomitee mit dem Namen »Organizing for Action« aus der Taufe. Es besteht aus Graswurzelaktivisten der alten Obama-Kampagne und verfolgt ein einziges Ziel: Unterstützung für die zweite Amtszeit zu organisieren. Der Präsident wird dabei tatkräftig mithelfen und in den 18 Monaten immer wieder tun, was der ewige Wahlkämpfer am besten kann: rastlos durchs Land reisen und für den Wandel werben.