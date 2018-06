Im Mittelpunkt aller Diskussionen um die dramatische Situation des Suhrkamp Verlags steht die Verlegerin, Schriftstellerin und frühere Schauspielerin Ulla Unseld-Berkéwicz. Sie hatte es bisher abgelehnt, die jüngsten Vorgänge um den Verlag öffentlich zu kommentieren. In der ZEIT spricht sie nun erstmals über den eskalierten Konflikt mit ihrem Minderheitsgesellschafter Hans Barlach, die drohende Auflösung des Verlages und die Hintergründe der aktuellen Auseinandersetzung.

Diese reichen weit zurück: Der langjährige Verleger Siegfried Unseld (1924 bis 2002) regelte seine Nachfolge durch eine Stiftung, die Siegfried und Ulla Unseld Familienstiftung. Sie hält 61 Prozent an den Verlagen Suhrkamp und Insel. In diese Stiftung ging der Erbteil der verwitweten Ulla Unseld-Berkéwicz ein. Sie ist als Vorsitzende der Stiftung Hauptgesellschafterin von Suhrkamp und Insel. Ein Jahr nach Siegfried Unselds Tod entschied Ulla Unseld-Berkéwicz, neben dem Stiftungsvorsitz auch die operative Geschäftsführung des Verlags zu übernehmen. Ausgiebig wurde in dieser Übergangszeit des Verlages über die Abgänge des Verlagsleiters Günter Berg, weiterer Mitarbeiter und Autoren debattiert. Gleichzeitig kam es zum Konflikt zwischen Ulla Unseld-Berkéwicz und dem Schweizer Suhrkamp-Mitgesellschafter Andreas Reinhart, der 2006 seine Anteile, die zu diesem Zeitpunkt in der Medienholding Winterthur AG zusammengefasst waren, an die Hamburger Geschäftsleute Claus Grossner und Hans Barlach, Enkel des Bildhauers Ernst Barlach, verkaufte.

Die Familienstiftung hielt den Verkauf der Medienholding für unzulässig, weil er gegen den Willen des Mehrheitsgesellschafters erfolgt war. Die neuen Minderheitsgesellschafter wiederum forderten die Absetzung von Ulla Unseld-Berkéwicz als Geschäftsführerin. Barlach und Grossner taten sich zusammen mit dem dritten Minderheitsgesellschafter des Verlags: Joachim Unseld, dem Sohn Siegfried Unselds aus erster Ehe.

2010 übernahm Barlach Grossners Anteile und zog überraschenderweise an einem Strang mit Ulla Berkéwicz bei ihrem Vorhaben, den Frankfurter Traditionsverlag nach Berlin umzusiedeln. Die Gesellschafterversammlung beschloss den Umzug gegen die Stimme von Joachim Unseld, der seine Anteile daraufhin zu gleichen Teilen an die Familienstiftung und an die Medienholding verkaufte. Es deutete sich eine kooperative Zusammenarbeit zwischen den verbleibenden Gesellschaftern an. Doch der Frieden hielt nicht lange. Hans Barlach beschwerte sich immer wieder öffentlich, es sei ihm von der Familienstiftung verwehrt, seine im Gesellschaftervertrag zugebilligten Rechte angemessen auszuüben. Währenddessen liefen unzählige Verfahren zwischen den Gesellschaftern. Im Dezember erkannte das Berliner Landgericht, dass die Vermietung von Räumlichkeiten der Privatvilla von Ulla Unseld-Berkéwicz an den Suhrkamp Verlag ein Verstoß gegen das Gesellschaftsrecht war, da die Miete so hoch war, dass die Vermietung mit dem Minderheitsgesellschafter hätte abgestimmt werden müssen. Das Gericht folgte der Klage Barlachs, der aus diesem Grund die Absetzung Ulla Berkéwicz’ als Geschäftsführerin gefordert hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Als Suhrkamp noch in Frankfurt ansässig war, gab es das Verlagshaus in der Lindenstraße und die private Verlegervilla in der Klettenbergstraße, die auch als Ort gesellschaftlich-kultureller Salons genutzt wurde. Als der Verlag nach Berlin umzog, war das Verlagsgebäude in der Pappelallee, gleichzeitig nutzte man die sogenannte Suhrkamp-Repräsentanz, die man in der Fasanenstraße angemietet hatte, für Veranstaltungen. Die Villa im Berliner Ortsteil Nikolassee ersetzt seit 2011 gewissermaßen die Räumlichkeiten in der Fasanenstraße.

Seit dem dramatischen Berliner Urteil hat Barlach juristisch Oberwasser. Gleichzeitig droht dem Verlag noch größeres Ungemach von einem Prozess, der am 13. Februar in Frankfurt stattfindet. In diesem Verfahren verklagen sich beide Parteien gegenseitig auf Ausschluss aus der Gesellschaft. Da Gerichte nur sehr ungern in Streitereien zwischen Gesellschaftern eingreifen, hatte der Richter bei einem früheren Termin bereits eine Drohkulisse aufgebaut: Die Parteien mögen sich besser im Sinne des Verlags einigen, sonst bleibe dem Gericht womöglich nur die Lösung, den Verlag aufzulösen und seine Anteile zum Verkauf zu stellen.