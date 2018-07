Keine Kunstform wurde energischer totgesagt als die Tragödie. Vor allem in Deutschland knüpfte sich dieser Befund oft an Bedauern, wurde der Verlust des von der Tragödie auf der Bühne dargestellten Grauens eher hingenommen als begrüßt. Die Begründungen, die man seit dem 19. Jahrhundert sowohl für das Ende der Tragödie als auch für die mit diesem Ende einhergehenden Verfallserscheinungen ins Feld führte, nahmen sich unterschiedlich aus. Sie konnten sich am religiösen Verschwinden des Schicksalsgedankens oder an der Abstumpfung großer gesellschaftspolitischer Konflikte ebenso festmachen wie am Verlust des kultischen Geschehens, dem die antike Tragödie entsprungen war. Das Nachdenken über die Tragödie und das Tragische war demnach immer mehr als die Bestandsaufnahme einer dramatischen Form – mit ihr konnte man philosophische, religiöse, anthropologische und politische Selbstreflexion betreiben.

Die Tragödie selbst drohte damit freilich zur reinen Projektionsfläche ihrer jeweiligen Theorie und den an sie oft anschließenden politischen oder metaphysischen Appellen zu verkommen. Auch waren diese meist kaum dazu angetan, die Form mit emanzipatorischen Ideen in Einklang zu bringen. Die Entscheidung auf Leben und Tod, auf welche die Tragödie oft festgelegt wurde, opponiert scheinbar jeder auf Kompromissfähigkeit beruhenden Idee demokratischer Politik. Kein Wunder also, dass die Tragödie eher dazu diente, einer durchrationalisierten Moderne ihre tatsächlichen oder vermeintlichen Verluste vorzurechnen als dass diese Moderne noch große Tragödien hätte hervorbringen können. Das scheint heute richtiger denn je. Die boomende Tragödienauslegung auf den Theaterbühnen und in der Literaturwissenschaft sieht sich mit einer denkwürdigen Tragödienflaute in der Literatur selbst konfrontiert.

Das Nachdenken über die Tragödie wird damit zwangsläufig zu einer konservativen Angelegenheit. Auch eine betont linke und als solche bereits überraschende Tragödienkonzeption, wie sie jüngst die beeindruckende Studie von Wolfram Ette (ZEIT Nr. 43/11) zu formulieren versuchte, kommt nicht umhin, sich dem Ende ihres eigenen Gegenstandes zu stellen.

Ein großes Verdienst des Tragödienbuches, das der Tübinger Germanist Bernhard Greiner soeben vorlegt hat, besteht darin, dieses Ende als produktiven Antrieb der Tragödientradition zu begreifen. Vital ist die Tragödie demnach auch und gerade dort, wo sie sich selbst zur Frage und zum Problem geworden ist – und damit letztlich von Anfang an. Dass seine Studie nicht in einen parasitären ästhetizistischen Metadiskurs abstürzt, liegt in erster Linie daran, dass Greiner das Kunststück gelingt, unterschiedliche, oft als antagonistisch wahrgenommene philosophische wie politische Positionen zur Tragödie an die Form zurückzuspielen.

Es sind insbesondere zwei Linien, die er mit sicherer Hand nachzeichnet. Zum einen gibt es eine mehr nietzscheanische Tradition, welche die Umwandlung des antiken Dionysoskultes als wesentliche Bedingung der Tragödie ausmacht, indem sie sich selbst als ebendiese Umwandlung auch wieder hinterfragt und die ästhetische Darstellung auf Möglichkeiten kultischer Präsenz hin abklopft. Zum anderen existiert eine mehr aristotelische und hegelianische Linie, die der Frage nach der Handlungsmacht des Subjekts und damit auch der nach der Schuld am eigenen Untergang nachspürt. Beide Dimensionen halte die Tragödie gewissermaßen in der Schwebe. Falle sie in kultisches Geschehen zurück, sei sie keine Tragödie mehr; erscheine ein Individuum als eindeutig schuldig oder umgekehrt als gänzlich ohnmächtig, sei es nicht mehr tragisch.

In subtilen Lektüren führt Greiner vor, wie dieser doppelte Balanceakt unbeherrschbar wird und wie er für Tragödien doch weiterhin genutzt wird. Kleists Penthesilea etwa kehre den Weg vom Kult in die Tragödie wieder um und führe das im Stück entworfene Staatsmodell letztlich in die totale soziale Entdifferenzierung. Goethes Faust II hingegen ziele indirekt auf das Sinnmodell der Tragödie, weise es angesichts gesellschaftspolitischer Dynamiken der Moderne aber ab. Die Tragödie des späteren 19. und 20. Jahrhunderts könne erst recht nicht mehr zu sich selbst kommen. Sie sei von Büchner über Hebbel und Grillparzer bis hin zu Brecht und Heiner Müller nur noch ein Abgesang auf die Tragödie, da der Glaube an eine politische Handlungsmacht des Subjekts ihr abhanden kommen musste.

Anders als unzählige seiner Vorläufer wertet Greiner das nicht als Verfall. Vielmehr attestiert er der Tragödie der letzten zweihundert Jahre ein enormes Formbewusstsein, das sich nicht blind gegen die Moderne verwahrt, sondern das sich aus der Einsicht in die – potenziell untragische – Moderne überhaupt erst ergibt. Gerade in ihrer Negativität macht Greiner die Tragödie damit als optimistische Gattung und Form lesbar.

Gerade weil die Tragödie der Verantwortlichkeit des Subjekts immer schon enge Grenzen gezogen hat, spendet sie tatsächlich weder billigen Trost am Leid, noch eignet sie sich zur Propaganda. Ihren ideologiekritischen Verächtern ist seltsamerweise nie aufgefallen, dass die Totalitarismen nicht tragödienfähig waren. Bernhard Greiner zeigt bestechend, dass die Tragödie die großen politischen Fragen bis heute möglich macht und dass ihr eigentlicher gesellschaftspolitischer Ort immer nur eine Art Luke sein konnte. Womöglich reichte das, ihr den Garaus zu machen.